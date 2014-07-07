中国汇市：人民币兑美元开盘报6.2035元，上日收报6.2043元

中国汇市：人民币早盘微跌机构无意出手，小长假临近汇价仍缺乏方向
路透北京4月28日 - 人民币兑美元即期周五早盘微跌，跌幅较盘初有所收窄，中间价续跌并刷新两周新低。交易员称，早盘在岸人民币继续跟随离岸CNH波动，只是波动幅度较CNH小，由于离岸人民币流动性小幅收紧，两地价差快速收窄，料短期汇价仍延续区间横盘走势。
路透上海7月7日 - 中国人民币兑美元 周一开盘报6.2035元，上日收报6.2043元。具体如下：
开盘价 中间价 上日询价系统最后一笔成交价
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6.2035 6.1658 6.2043
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透北京4月28日 - 人民币兑美元即期周五早盘微跌，跌幅较盘初有所收窄，中间价续跌并刷新两周新低。交易员称，早盘在岸人民币继续跟随离岸CNH波动，只是波动幅度较CNH小，由于离岸人民币流动性小幅收紧，两地价差快速收窄，料短期汇价仍延续区间横盘走势。
路透上海4月28日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微升0.02%至92.78；SDR篮子指数微升至94.21，BIS篮子指数微升至93.71 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.16%，SDR篮子指数跌1.35%，BIS指数跌2.63% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.8931 -35 欧元 7.4945 242 日圆 6.2023 -46 港元 0.8858 -3.8 英镑 8.8961
路透上海4月28日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8963元附近，较上日贬值约67点。