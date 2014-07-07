香港个股：环能国际终止与中石油新疆煤层气合同，并展开仲裁和索偿

路透香港7月7日 - 专注于非常规天然气开发的环能国际 周一称，已向中国石油 及其母公司发出终止新疆煤层气产品分成合同的通知，并展开仲裁和索偿行动。

环能国际在联交所一份声明中称，其非全资附属公司TWE已于上周四（3日）向中国石油天然气集团及其附属的中石油和中石油煤层气（统称CNPC）发出通知终止硫磺沟煤层气产品分成合同，周五再透过特别仲裁律师向中石油及CNPC就争议提出仲裁，以寻求损害赔偿之裁决。

该公司表示，“在决定终止合同前，TWE已经详细考虑CNPC违反该合同的行为，包括双方关系破裂、勘探区域面积减少，与正在进行的煤炭钻探活动之规模，以及该项目已不再是财政上及操作上可行的项目。”

损害赔偿的金额已考虑包括按国际标准的独立第三方所作出已发现及待发现煤层气资源量。而截至2013年末于环能国际的财务报表上所反映由该合同产生的石油及燃气产业价值约10亿港元。

公司称，董事已考虑争议中的优势，并认为石油及燃气产业因损害赔偿而估计可收回之金额远超出其帐面值，终止合同不会造成任何减值亏损。

TWE在位于新疆准噶尔盆地内首个并为现时唯一由外商作业之煤层气产品分成合同中，持有47%的权益，亦为该合同之作业者。CNPC则持有该合同其余的53%权益。在终止合同前，该合同由CNPC的间接附属公司中石油煤层气管理。

硫磺沟煤层气合同于2005年12月30日订立，并于2006年3月1日生效。在终止合同前，合同区占地653.718平方公里（约255平方英里）。

根据2010年按加拿大石油及天然气项目披露准则National Instrument 51-101所做评估，合同区的已发现煤层气原地最佳资源量为1,474.3亿立方英尺；2011年按石油工程师学会（SPE）之石油资源管理系统进一步评估，最佳地质储量为11.825万亿立方英尺。

香港时间10:38，环能国际升1.47%，报0.138港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)