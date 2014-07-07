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货币新闻 | 2014年 7月 7日 星期一 08:56 BJT

国际油市：美国原油期货持稳，利比亚两大主要港口将恢复石油出口

汇丰周一公布的一项调查显示，上月新兴市场企业活动增幅创2013年3月以来最快，这要得益于中国和印度的强劲增长。

乌克兰政府称，将很快从亲俄分离分子手中夺回更多领土，此前政府军重新占领分离分子的据点斯拉维扬斯克，乌总统波罗申科称之为夺回东部战斗的转折点。

埃及总统塞西(Abdel Fattah al-Sisi)周日表示，若伊拉克库尔德地区进行独立公投，将导致该国出现灾难性的国家分裂。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/石冠兰 审校 李爽/于春红)
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