《台湾重要政经日程》--7月7日

===================今日重要政经消息=============================
7/7(一)
--10:00 智慧型手机资安检测结果。
--16:00 财政部公布6月出口金额，5月较去年同期成长1.4%。
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7/8(二)
--08:30 主计总处公布6月消费者物价指数年增率，上月年增1.61%。
7/10(四)
--13:30 台积电 公布6月营收。
7/11(五)
--12:30 央行代财政部标售103/7期国库券，金额预定200亿台币，天期为273天。
--12:30 央行标售两年期定期存单，金额100亿台币。
7/15 (二)
--12:30 央行代财政部标售103/10期公债金额预定400亿台币，年期为五年期。
7/16 (三)
--14:00 台积电 公布季报并举办投资人说明会。
7/21(一)
--16:00 经济部公布6月外销订单金额，上月年增率为4.7%。
7/22(二)
-- 8:30 主计总处公布6月季调失业率，上月季调失业率为3.99%。
7/23(三)
--16:00 经济部公布6月工业生产指数，上月指数年增率为5.19%。
7/25(五)
--16:10 央行公布6月M2年增率，上月年增5.91%。
7/26(六)
--09:00 全国经贸国是会议(至28日)。
7/28(一)
--12:30 央行代财政部标售103/11期公债金额预定300亿台币，年期为20年期。
7/30(三)
--12:30 央行代财政部标售103/12期公债金额预定350亿台币，年期为30年期。
7/31(四)
--08:30 第二季GDP概估数据。
8/13(三)
--12:30 央行代财政部标售103/8期国库券，金额预定200亿台币，天期为182天。
8/20(三)
--16:10 央行公布第二季经常帐，上季初值为顺差154.9亿美元。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
9/23(二)
--12:30 央行代财政部标售103/13期公债金额预定400亿台币，年期为10年期。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完)
(记者 高洁如; 审校 张喜良)