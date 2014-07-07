港报财经评论：港股一改沉闷气氛--信报7月7日

饿股半年寻觅大茶饭/ 习广思

还以为香港政情民情已经衰到贴地，殊不知没有最衰，只有更衰！一件家事成功抢去七一游行之后的公众视线，愈来愈多人说的话，是这个不是我认识的香港，这件新闻扬到海外实实在在变成丑事一宗，香港形象进一步低落。香港政圈乌烟瘴气，习李政权却愈来愈风骚，继出访非洲与欧洲之后，国家主席习近平日前访韩令人气进一步提升。过去一年中国可说被周边国家孤立，中日、中菲、中越关系恶化，排华反华之声不绝，中国有必要修补周边关系，近邻的南韩正是拉拢对象之一。

北韩金正恩上台后已不太受中国束缚，既然北韩已非中国与南韩外交关系的障碍，中国拉拢南韩有利突破国际关系缺口，最低限度减少一个敌人。有学者估计，若中韩自贸区成立，日后中国农产品将大举出口南韩。中韩自2012年5月启动自由贸易协定谈判，去年9月结束了第一阶段的七轮谈判，之后双方启动了第二阶段谈判，至今已进行四轮，但双方在废除农副产品及石化商品关税问题上尚未达成共识。今次习近平访韩大有“破冰”味道，两国贸易关系或可进一步拉近。另一个大突破可能是中国公民游南韩免签证，目前仅南韩济州岛对中国公民免签证，估计随着中韩两国公民互访增加，南韩将有更多城市或省份对中国人免签证，包括首都首尔在内。可惜，香港甚少相关概念股，否则这个概念也许有得炒。

踏入7月，港股一改沉闷气氛，过去一个星期，除了恒指升，若干行业也大幅跑赢大市，上月才被大行指世界盃抢去赌场生意的濠赌股，忽然大打争气波，银河娱乐 、美高梅 等大型赌股已经连升多日。瑞信表示，以每周博彩收入分析，预料行业收入增长已经触底，在市场预期偏低的情况下，行业下半年或获得重估。在“半年结”系列曾对濠赌股作出探讨，指出年初的调整是基于估值偏贵；然而，跌了近整个上半年，对濠赌股不宜太过悲观，这个板块应该是市场悲观时入市，市场乐观时沽货的典型例子。假如再升多一“浸”或接近年初顶位，原先看淡的大行转唱好时，也许濠赌股要沽货了。

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澳元升浪结束，后市势走低/ 苏子

受到澳洲央行表示有减息可能的影响，使上周澳元兑美元在触及0.9505美元近期新高后即掉头回落，以及在周线图上呈现近似射击之星的不利形态，因此澳元兑美元结束1月下旬开始的上升浪，后市进一步大幅走低的可能性大增。目前汇市波幅不大，多因与市场不少参与者正采取利差交易策略，以达到财息兼收目的有关。澳洲未来有减息的可能，因此削弱其在利差交易中的套息吸引力，故不少利差交易资金改投近期表现强势的加元，使美元兑加元在美元整体走势已见转强，美汇指数略为回升至200天平均线关键阻力的大前提下，仍能保持在斜率正在急速下跌的10天平均线以上波动及收市，故仍未宜乐观。

目前美元兑加元已下跌至去年12月至今年1月上旬，介乎在1.0555加元至1.0740加元间的横行争持区内上落，上周美元兑加元跌至1.0616加元低位附近已见喘定跌势，未能进一步下试上述横行争持区的1.0555加元底部支持。留意澳元兑加元在上周四及五，在跌至200天平均线支持附近已获得不俗承接力，反映自澳元转至加元的利差交易资金，乎已不敢加大力度追捧加元，因此美元兑加元得以喘定跌势。

展望本周倘若澳元兑加元未见成功跌至200天平均线支持，反而更见进一步回升上1算关键阻力以上波动及收市，配合届时美元兑加元在回升至10天平均线阻力以上波动及收市后，可以有力进一步返回上述的横行争持区的1.0740加元和顶部阻力以上，料美元兑加元已经结束自上月5日的1.0960加元高位开始的疲弱走势，随后将会挑战200天平均线阻力。目前持有加元最大的风险，便是加拿大央行有较高机会对强势加元作出口头干预，而此风险因素或限制利差交易投资者再追捧加元的信心，甚至拆仓，使加元回落。目前美元兑加元的日线CCI指标已升回100阻力以上，这反映汇价稍后再急跌的机会已不高。本周早段一旦升回10天平均线收市，可考虑伺机买入，博升回200天平均线阻力以上的潜在利润。

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