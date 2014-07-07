港报财经评论：转型物流业，深圳国际缓步升--经济日报7月5日

转型物流业，深国缓步升/ 林瑞芬

恒指周三突破，关键仍是成交额。不然，升势又会被窒。大市成交昨报535亿港元，恒指升0.06%至23,546，交投不算配合，下周看好的投资者宜努力！美国就业数据理想，虽然有加息的争议，但无阻美三大指数于周四造好，道指收报17,068点，升92点或0.54%，指数又见年内新高。美国加息的争议，加息建基点在近月通胀有所回升，而非农就业人数增长理想，26月增加28.8万人，连续第五个月新增就业人数在20万人以上。不过，有支持仍不宜急于加息一派论，目前美国平均时薪同比增长2%，基本与劳工部的CPI指数同比增幅一致，收入还是没有跑赢通胀。二来，劳动力参与率从今年4月以来一直是62.8%，2013年6月回升至63.5%，不是距2007年12月经济衰退起始时是66%很远，反映劳工市场活跃度不高。三来，因未能找到全职工作被迫兼职的所谓“部分失业”劳动者6月增加27.5万人，增至750万人。庞大的部分失业者意味着就业形势比失业率资料反映的还要糟糕。由此可见，美国息率现在仍纠结于可加可不加的状况，判势美股升势仍未有见尽头的意味，缓步跑中。

不过，目前最令忧心的是港股虽有陪升，但香港政治争拗近月恶劣，8月可能真占中炸弹未拆，随时也可为大户于高位反手发难。今日的开心，也可能是明日的痛苦，股市变幻无常。恒指顺势挑战24,000心理关口甚至完成头肩底的量度升幅至24,500，技术上，今周破之的23,200至23,250阻力区，后市若即日折返而不穿回23,000也可以接受，但若收于23,000楼下，就要提防升势受阻。香港投资者月内无可避免多加留意政事变化，两手准备，到位24,000至24,500减磅一半较稳阵，也不妨设止赚位23,000。

稳健股挑选，现水平可选深圳国际 。深国持有50.89%股权的深圳高速公路 ，3月至今，股价累计升幅接近36%。相反，深国同期先跌后回升，原地踏步，值得留意，因5月份分别为摩根士丹利及美银美林首予“增持”评级，目标价分别定于12.79港元及12港元。深国仍在部署阶段，说实在，现况收费道路业务及航空业务盈利只见稳，但大步攀升的动力则短期难以显见。据美银美林5月份报告预料其2014至2016年核心盈利年均复合增长率只有12%，要成中国城市综合物流枢纽，起码是2017年的事。

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市况已好转，盈喜股可炒/ 余少文

大市等消息，但踏入7月的整体气氛好转，撑大市上升机率大，加上安徽海螺 发盈喜后获追捧，相信盈喜股到8月仍然有炒作空间，可留意。中国内地股市继续无方向，国企指数昨日窄幅上落，全日高低波幅只有60点，最后升35点，收报10,489点，成交额降至87亿港元，不足半数主板H股能随大市上升；而红筹指数跌6点，收报4,441点，成交额45亿港元。随着国指走高后横行，技术指标保历加通道收窄，加上指数近日波幅收窄，又是静极思动格局，读者都知道看升多过看跌，只是早前希望低吸，似乎事与愿违。

至于虽看好大市上升机率高，但财政部部长楼继伟表示，税制改革重点锁定增值税、房地产税、消费税、房地产税、环境保护税、个人所得税，相关税改对内房股、资源股、电力股等带来影响，尤其当局会加快煤炭资源税的步伐，对盈利下滑的煤炭股而言自然是利淡因素。实际上，中煤能源 在首季业绩已发出上半年盈警，兖州煤业 虽发盈喜指亏转盈，但去年同期因汇兑损失和资产减值才亏损，若然中国在行业低潮推出资源税，煤炭股业绩压力会更大。手头上有14只H股发出盈喜或盈警，包括兖煤在内的5只是盈喜，余下是中兴通讯 、东江环保 、海螺和金风科技 ，相信愈接近8月的中期业绩披露前，会有更多H股发出盈喜，只要市况按预期稳步上升，盈喜股会有一番炒作，可以留意。

自从海螺日前发出盈喜后，股价已连续上升三日，走势明显转强，有机会再挑战今年阻力位36人民币。而其通告提及今年盈利可增长90%左右，以去年同期赚30.6亿人民币计算，今年中期可赚58亿人民币，扣除首季盈利24.7亿人民币，第二季盈利约33.4亿人民币，较去年第二季增长60%，也是三年来最赚钱的第二季。彭博综合证券商预测数字后，料其今年每股盈利可增长28%至2.26人民币，即下半年盈利增长会放缓。实际上，海螺业绩去年下半年开始好转，去年下半年基数偏高下，今年下半年增长较上半年会显着回落。当然，海螺盈利如继续双位数上升，可支持股价高企，这是过去可预期的事，只是中国内地会在第三、四季之间推出沪港通，将会进一步收窄H股跟A股的差距，而海螺H股股价较A股的溢价43%，是众H股中第二高。

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