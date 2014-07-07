港报社评：投注破千亿，要减社会代价--星岛日报7月7日

本季赛马投注首破千亿元大关，加上世界盃掀起的赌波热潮，预计马会进帐将创下骄人业绩，各种慈善公益事业受惠亦相应增加，诚然是可喜的事，但与此同时，如何避免赌风不至过于炽烈，社会也应关注。

赛马投注持续可观增长，有几方面的原因，当中最为讽刺的是外围赌博猖獗。外围庄家收受巨额赌注，为降低风险，向马会投注作为「套戥」，结果合法和非法赌博不再是零和游戏，而是形成「互惠互利」的「双赢」关系。

此外，今天的马会投注来源全球化，国内外都有大量豪客光顾，东铁沿綫投注站还设有专门招呼自由行旅客的柜枱。吸收这些外来赌注，香港要付出的社会代价不大，但是，值得注意的是本地赌注亦有增长。

马会积极与各地马场合作，增加多场可供港人下注的国际赛事，辅以相当多的外地赛马资讯。马会又开发网上和手机下注应用程式。透过在企业化运作和进取型促销，马会为香港市民形成赛事多、资讯多、花样多、下注方便的环境，吸纳了不少新血开户，而原有客户则可以赌得多、赌得密、赌得大。赌博的机会多了，诱惑强了，养成病态赌徒的风险随之而高了。

在经济低迷和严禁赌波的年代，马会曾经出现投注额萎缩，近年随着赌波合法化和资讯科技革命，马会重振雄风，连赛马投注都迭创新高。马会扩展业务，不单止靠资源，还投放了很多心思和创意，增加下注的吸引力和方便程度。

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