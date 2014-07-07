港报社评：打击贪腐老虎受擒，制度建设长治久安--明报7月7日

内地的反贪行动有着进入另一阶段的走势，开始令海内外憧憬向来「刑不上常委」的潜规则出现根本改变——从广州巿委书记万庆良，到军委前副主席徐才厚，以至中共中央政治局前常委周永康从前的秘书警卫开除出党，短短几天之间，反贪风暴愈刮愈烈，被调查的也由中下级官员逐渐向上转进，内地社会盛传的周永康案公布，看来只是时间问题。

不过，近期的行动确实令人眼前一亮，广州的万庆良、军方的徐才厚，加上周永康的近身人员逐一出事，先前的怀疑开始消除，从地域到涉案者的身分，这场反贪风暴是跨帮派跨地区的行动，寻且有指向周永康的明显走向。

可是，这一案也是老百姓至今记忆中的硕果仅存大案，改革开放以来，北京前巿委书记陈希同案及上海前巿委书记陈良宇案，两人都是政治局委员，审讯到最后，人们感到中共对触犯法纪的自己人尤其是高层官员，总是高高举起、轻轻放下。老百姓不一定是要杀贪官谢天下，但对于所谓控罪是否便是起诉书所说的涉及金额数十万到数百万元，存在极大怀疑。

当然，同样也以香港的痛苦经验而言，若无法做好监管，反贪教育不够彻底，反贪主管也会出事，前廉政专员汤显明事件就是足以作为反面教材。廉政不是政治运动，是关系到后代子孙的巨大工程。周永康案的处理，以及从此引伸出去的廉政教育，将是中国社会发展的一个重要台阶。

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