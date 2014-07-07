港报社评：中韩走近日韩疏远，东亚秩序变局隐现--信报7月7日

国家主席习近平结束访问南韩之行，两国元首达成共识，今年内完成中韩自贸区协定〈FTA〉谈判，双方坚持实现朝鲜半岛无核化，对日本右倾化作出了露骨批判。可以看到，中韩趋向深化经贸合作、在政治上提升高层间互信、在东亚地区安全问题上加强战略默契，两国关系进一步走近，隐隐然削弱了美日韩同盟的黏合力量；而双方在当前地区权力结构变化之中亦明显得到增益，可以扩大各自在地区的战略发展空间。

去年六月，南韩总统朴槿惠打破过往惯例，就任后外访绕过日本，优先访华，今次习近平回访也同样打破惯例，不先访北韩，而且更有逾二百名商界巨头随行，包括网络巨擘阿里巴巴主席马云，可见两国都以「异常」行动为增进两国间的互信做足了工夫。

当习近平访南韩之际，日相安倍晋三几乎同步宣布，将放宽对北韩的部分制裁。事缘北韩同意重新调查当年绑架日本人的生存者名单，日本乘势打破与北韩关系的僵局，企图攫取更多可以遏制中国的战略资源，战略动机呼之欲出。

如今朴槿惠加强与中国在经贸以至安全领域的合作，突显了南韩积极开拓外交和战略主动权的谋略，此举与中国设法反制日美的遏制，衍生出共同的利益。可以说，当前形势的变化，中、日与南北韩四国之间合作与对抗的互动，各自进行了或显或隐的战略调整，其结果将为东亚地区秩序重组带来一个新变局。

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