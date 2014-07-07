全球矿业：若融资不能到位，智利铜矿公司Codelco可能暂停部分项目

路透圣地亚哥7月6日 - 智利国有铜矿公司Codelco 新任董事长Oscar Landerretche周日对智利报纸El Mercurio表示，如果政府决定不提供必要的融资，该公司可能不得不暂停一些项目。

为应对铜产量的下降，该公司正在推进一项约300亿美元的投资计划，时间跨度要好几年。

Codelco所有利润上缴国家，而后由国家决定每年对该公司的拨款。智利政府上周表示，将在第三季期间向国会提出一份议案，“以确保长期融资”。

“我们唯一能做的就是决定是否进行这些计划，因为如果我们说不进行，也是合法的，”Landerretche在接受该报采访时说。

当问及该矿商是否可能暂停一些项目时，他回答：“任何事都有可能，这取决于融资的前景。”

由于Codelco所有利润都上缴国家，因此利润大幅下滑意味着智利政府可用的资金减少。而目前正值智利老百姓强烈要求改善教育、医疗保障以及养老。

“如果有谁决定不对这些项目提供融资或推迟融资，这个人得给财政预算想点办法，”Landerretche补充道。(完)