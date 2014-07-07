全球矿业：若融资不能到位，智利铜矿公司Codelco可能暂停部分项目

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透圣地亚哥7月6日 - 智利国有铜矿公司Codelco 新任董事长Oscar Landerretche周日对智利报纸El Mercurio表示，如果政府决定不提供必要的融资，该公司可能不得不暂停一些项目。
为应对铜产量的下降，该公司正在推进一项约300亿美元的投资计划，时间跨度要好几年。
Codelco所有利润上缴国家，而后由国家决定每年对该公司的拨款。智利政府上周表示，将在第三季期间向国会提出一份议案，“以确保长期融资”。
“我们唯一能做的就是决定是否进行这些计划，因为如果我们说不进行，也是合法的，”Landerretche在接受该报采访时说。
当问及该矿商是否可能暂停一些项目时，他回答：“任何事都有可能，这取决于融资的前景。”
由于Codelco所有利润都上缴国家，因此利润大幅下滑意味着智利政府可用的资金减少。而目前正值智利老百姓强烈要求改善教育、医疗保障以及养老。
“如果有谁决定不对这些项目提供融资或推迟融资，这个人得给财政预算想点办法，”Landerretche补充道。(完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美