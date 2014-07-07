中国债市：6月债券托管增3,004亿，银行占六成续创逾一年新高--中债登

路透上海7月7日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，6月末债券托管余额27.24万亿元人民币，当月增加3,004亿元。其中商业银行增持1,817亿元，占比六成仍居首位的同时，续创逾一年单月增持新高。
值得注意的是，在按投资者统计分类中，中债登当月新增加了“境外机构”一项。从4,368亿元的新增量来看，绝大部分应来自于原属于“其它”项目。这也意味着后者此前的主要构成为境外机构。
与商业银行相比，其他主要机构表现平平。其中基金公司当月净增280.75亿元，而保险机构和证券公司则均小幅减少。
按债券统计，因地方政府债券开始启动发行，当月政府债券增量领先，1,477亿元的规模占总量比近五成；政策性银行债同期增加1,205亿元，紧随其后。
以下为2014年6月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):
2014年6月末 当月增减 当年累计增减
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商业银行 173,293.91 1,816.89 6,475.79
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基金公司 29,228.22 280.75 2,470.02
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保险机构 23,891.42 -29.46 662.23
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证券公司 1,827.25 -28.31 240.47
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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。
目前银行间市场利率债和企业债主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)、中期票据和资产支持证券等。(完)
(整理 李宏薇; 审校 边竞/张喜良)