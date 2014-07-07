美国个股：苹果挖角豪雅表销售高管，助其今秋推出iWatch

“我认为iWatch不会对瑞士高端手表带来威胁，”苏黎世Kepler Cheuvreux的分析师Jon Cox表示。

“但我认为它可能会冲击到较低端的手表，比方说售价在1,000美元以下的产品；如果iWatch的需求热度极高，就有可能在较低端手表市场造成暂时的波动。”

LVMH手表品牌主管兼宇舶表(Hublot)品牌主席Jean-Claude Biver称，他认为瑞士手表业必须严肃看待智能手表带来的威胁。

“iWatch将和众多其他苹果产品一样，成为身份的象征，特别是在刚面市的阶段，”他说。“我个人相信，该产品有潜力成为手表行业的威胁，(手表行业)不应该袖手旁观。”

一名专利官员本周稍早表示，苹果在日本申请注册“iWatch”商标；这暗示该公司可能很快就会推出智能手表。

市场愈发臆测，苹果正准备推出iWatch。该产品将配备数个健康与健身感应器，并可通过与iPhone和iPad关联，使用短信和通知等功能。(完)