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货币新闻 | 2014年 7月 7日 星期一 15:08 BJT

新债招标：中国农发行三年增发债收益率4.6657%，五年4.8779%--业内人士

路透上海7月7日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的三年期固息增发债，中标收益率4.6657%，五年期为4.8779%。

业内人士并称，上述两期债的投标倍数分别为3.61倍和3.74倍。

农发行今日共增发四期固息债，分别是该行今年第34期 、35期 、9期 和第23期 债的增发债。七及10年增发债将于北京时间15:30结束招标。

具体发行条款如下：

34期三次增发 35期三次增发 9期三次增发 23期二次增发

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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息 10年固息

招标时间 3/5年：7月7日14:00-15:00

7/10年：7月7日14:00-15:30

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 7月10日 7月10日 7月9日 7月9日

起息日 5月15日 5月15日 2月20日 3月21日

发行期 7/8-7/10 7/8-7/10 7/8-7/9 7/8-7/9

上市日 7月16日 7月16日 7月15日 7月15日

基本承销额 均无

承揽费 0.05% 0.10% 0.15% 0.15%

票面利率 4.77% 4.82% 5.55% 5.48%

---------------------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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