美国个股：运送飞机配件的火车发生脱轨事故对波音影响很小--分析师

他表示，六架波音737机身的损失“相当于三天的生产...我想Spirit只要加点儿班，就可在一个月内补上。”

Cowen & Co总经理Cai von Rumohr指出，有赶工弥补的时间，加上波音和Spirit可能订有生产缓冲期，因此波音全年财报中不太可能呈现那些零配件导致的损失。

他称，该公司目前一个月制造42架波音737，有足够余裕在六个月内补上六架机身损失的部分。

“他们6月仅交付15架787，”von Rumohr补充说。“那对他们能否达成2014年度目标，才是最值得担心的。”(完) (编译 白云/张若琪 审校 李婷仪/王兴亚)