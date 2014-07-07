台湾汇市：台币早盘实质交投区间偏弱，因台股疲软及消化油款买汇需求

路透台北7月7日 - 台币兑美元 周一早盘实质交投微跌。交易员表示，由于台股加权指数 早盘跌幅扩大，加以盘初消化部份油款买汇需求，带动实质交投区间偏弱。
他们并指出，国际美元仍受惠于美国非农就业数据超乎预期而偏向续强，且因台股转趋疲软整理态势，料外资汇入力道将变小，令台币盘初实质交投区间偏贬整理。
“早盘油款有出来，月初出口商则没有什么大动作。”一位本地银行交易员说。
当地时间10:10，台北外汇成交量约0.9亿美元。交易员指出，今日早盘交投较显淡静，盘面暂先消化部分进口商买汇需求，预估大型出口商在台币29.920-29.930抛汇意愿较高，不过目前已有零星中小型出口商进场抛汇。
今日早盘台币主要交易区间在29.871-29.897，上日全日主要区间在29.867-29.889。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点持续在平盘附近，一个月远汇报价 暂报在29.880/29.887左右，上日纽约盘收在29.870。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.850-29.930
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(记者 詹静宜; 审校 张喜良)