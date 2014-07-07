台湾债市：五年券殖利率小幅弹升，观望美联储会议纪录

路透台北7月7日 - 台湾五年公债103/10 发行前交易殖利率周一小幅弹升，但幅度有限。交易员表示，美债上周五休市，今日交易料相对清淡，料将等待周三美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布6月会议记录。
交易员表示，台债上周五出现空单回补，但今日买盘仍然相对保守，各方对于7月下旬将标售的20年以及30年期公债仍然观望。
〞五年券还是可能偏空发展，美国这周会发公债，而且也会公布会议纪录。〞一位公营银行交易员说。
另一证券商交易员则认为，美联储可能关注物价发展，并将显示在会议纪录中。
美国金融市场上周五休市一日。7月28日及30日财政部各将标售20年以及30年期公债103/12期和103/13期，金额各是300亿和350亿台币。
美国部分，7/8(二)美国将出售三年期公债；9日(三)有30年期公债；10日则将出售九年期公债。
预估指标公债主要交投区间：
• 10年公债103/6 ： 1.62-1.64%
• 五年公债103/10 ：1.23-1.255%
本地时间10:26时最新报价：
• 103/6殖利率升0.71基点报1.6251%。
• 103/10发行前交易殖利率升0.70基点报1.2400%。
• 台股大盘加权股价指数 跌0.5%报9,462.08点。
以下为最新相关报导链接：
--《一周经济焦点》欧美英央行面对不同难题，投资者需仔细推敲
--全球经济：IMF总裁拉加德暗示可能会调降全球增长预估
--全球经济：6月新兴市场产出增长创2013年3月以来最快--汇丰 (完)
(记者 高洁如; 审校 黄凯)