韩国汇市：韩元自六年高位小幅回落，等待政策面消息

“市场将关注韩国央行会议有关降息可能性的暗示，以及财长提名人在国会听证会上关于汇率的言论，”韩国一家银行的外汇交易员表示。
“试图触及年内新高的上行压力依然完好，但围绕韩元进一步升值的担忧可能限制涨幅，”他并称，预计韩元/美元本周区间介于1,005-1,023。
韩元上周突破关键阻力位1,010，触及2008年7月30日以来最强水准1,008.4。然而，汇价未能进一步上扬，投资者慎防韩国外汇当局买入美元进行干预。
韩元兑美元今年迄今走强4.5%，是升值最快的亚洲新兴货币。
0205GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,010.0 1,008.9
日圆/韩元 9.8884/835 9.8786
韩国公债期货 * 106.67 106.65
韩国综合股价指数 2,001.53 2,009.66
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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(编译 王兴亚；审校 白云/石冠兰)