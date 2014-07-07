《焦点》韩国Naver凭借Line登上国际舞台，在本土曾击败谷歌

**忠诚度**

走向国际化无益于意味着同Facebook和腾讯直接交锋，而Line既不像WhatsApp拥有巨额资金支持，又没有微信那样花样繁多的功能，比如打车服务等。

在这个市场里，大家习惯于在不同应用之间切换以适应联系人的偏好，如何留住用户变得更具挑战性。

Analysys Mason的Mowat认为，即时通讯市场“开始让人觉得与费用低廉的预付费移动通信市场极为相似”，“用户流失率很高...除了方便，没必要讲什么客户忠诚度。”

Alpha Asset Management的Hong Jeong-woong称，确保长期增长的另一大挑战是，如何增加广告收入。他管理的基金持有Naver股票。

Hong称，Line需要分析其海量数据并在应用嵌入式广告方面标新立异。“但Naver在这方面没有显示出什么作为，我没有从公司高管那里听到什么具体措施。”(完) (编译 李春喜/郑茵/许娜/石冠兰 审校 艾茂林/蔡美珍)