《焦点》韩国Naver凭借Line登上国际舞台，在本土曾击败谷歌

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
**忠诚度**
走向国际化无益于意味着同Facebook和腾讯直接交锋，而Line既不像WhatsApp拥有巨额资金支持，又没有微信那样花样繁多的功能，比如打车服务等。
在这个市场里，大家习惯于在不同应用之间切换以适应联系人的偏好，如何留住用户变得更具挑战性。
Analysys Mason的Mowat认为，即时通讯市场“开始让人觉得与费用低廉的预付费移动通信市场极为相似”，“用户流失率很高...除了方便，没必要讲什么客户忠诚度。”
Alpha Asset Management的Hong Jeong-woong称，确保长期增长的另一大挑战是，如何增加广告收入。他管理的基金持有Naver股票。
Hong称，Line需要分析其海量数据并在应用嵌入式广告方面标新立异。“但Naver在这方面没有显示出什么作为，我没有从公司高管那里听到什么具体措施。”(完) (编译 李春喜/郑茵/许娜/石冠兰 审校 艾茂林/蔡美珍)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美