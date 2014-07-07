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货币新闻 | 2014年 7月 7日 星期一 13:55 BJT

表格：瑞士6月未经季调的失业率下滑至2.9%，上月为3.0%

路透苏黎世7月7日 - 瑞士联邦经济总局周一公布，6月未经调整失业率为2.9%，5月为3.0%。

瑞士6月经调整失业率为3.2%，5月为3.2%。

以下为详细数据：

2014年6月 2014年5月 2013年6月

未经季节调整失业率(%) 2.9 3.0 2.9

经季节调整失业率(%) 3.2 3.2 3.2

登记失业人数 126,632 130,310 126,498

职位空缺数 14,211 13,157 14,647

(完) (编译 于春红; 审校 张若琪)
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