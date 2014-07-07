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货币新闻 | 2014年 7月 7日 星期一 14:20 BJT

德国数据：5月工业生产下滑1.8%，创逾两年来最大降幅

路透柏林7月7日 - 德国经济部周一表示，5月德国工业生产较上月下滑1.8%，为逾两年来最大降幅，主要受到5月1日劳动节的影响。

路透调查预估5月德国工业生产持平。经济部小幅下修4月工业生产至下滑0.3%。

“在强劲的第一季过后，工业生产在过去几个月趋软。除了受到5月节假日和建筑业疲软的影响，地缘政治因素可能也起到一定作用，”经济部在声明中称。(完)
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