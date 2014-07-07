欧元区数据：7月SENTIX投资者信心指数上升至10.1，远胜预估

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
反映对未来半年欧元区经济看法的预期分项指数上扬，为四个月来首见，但仍然相当疲软。7月预期指数由上月的17.0升至18.3，6月指数为2013年8月以来最低。
7月现况分项指数由0.3升至2.3。
“经过持续四个月的走弱阶段，对欧元区的成长预期目前正在企稳，”Sentix称。
指数是根据7月3-5月对投资者的调查得出，Sentix表示，这让投资者有一个月的时间评估欧洲央行降息至纪录低点及刺激银行放贷的影响。
“这次信心回稳的同时，刚好欧洲央行推出新的货币政策措施。但对欧元区真正的提振力量，是来自全球经济，”Sentix指出并点名美国及日本经济的改善情况。
Sentix全球指数升至17.9，为1月以来最高，德国指数升至29.0，美国指数升至29.3，为2004年2月以来最高，日本指数升至9.6。(完) (编译 洪曦/蔡美珍；审校 田建华)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美