欧元区数据：7月SENTIX投资者信心指数上升至10.1，远胜预估

反映对未来半年欧元区经济看法的预期分项指数上扬，为四个月来首见，但仍然相当疲软。7月预期指数由上月的17.0升至18.3，6月指数为2013年8月以来最低。

7月现况分项指数由0.3升至2.3。

“经过持续四个月的走弱阶段，对欧元区的成长预期目前正在企稳，”Sentix称。

指数是根据7月3-5月对投资者的调查得出，Sentix表示，这让投资者有一个月的时间评估欧洲央行降息至纪录低点及刺激银行放贷的影响。

“这次信心回稳的同时，刚好欧洲央行推出新的货币政策措施。但对欧元区真正的提振力量，是来自全球经济，”Sentix指出并点名美国及日本经济的改善情况。

Sentix全球指数升至17.9，为1月以来最高，德国指数升至29.0，美国指数升至29.3，为2004年2月以来最高，日本指数升至9.6。(完) (编译 洪曦/蔡美珍；审校 田建华)