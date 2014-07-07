《分析》西方投资人对中国感兴趣，但还不致为之疯狂

**股市低迷**

中国A股市场市值接近4万亿美元，规模远超过H股市场，后者市值约6,000亿美元。

新兴市场基金Ashmore是香港以外首个获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)资格的资产管理公司。

“内地市场又大、又深、又广，作为起点，这个市场比H股更加多样化，”Ashmore投资组合经理Julie Dickson表示。“越来越多的投资者开始关注这个市场。”

投资者称，A股比H股估值略微便宜，而且投资者可以通过A股更广泛地投资于小型公司、互联网公司和其他专注中国消费题材的类股。

但中国股市也因未能展现经济成长力道而饱受诟病。中国经济增速虽放缓，但年增速仍超过7%。

中国股市今年再度下跌，部分原因是受启动IPO或预期启动IPO打压，而多数新兴股市则上涨。

MSCI明晟指数公司上月宣布，不会按原计划把中国A股纳入新兴市场指数，表明多数投资者尚未准备好投资中国内地市场。以MSCI新兴市场指数为基准的资产约有1.3万亿美元。

对内地市场没有投资配额的投资者的抵触情绪意味着，该市场股价仍有待评估。

East Capital董事长Peter Elam Hakansson表示，配额体系限制意味着，多数投资者尚未准备好把A股纳入指数基准。