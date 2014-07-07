《热点透视》北汽股份拟香港上市，可借此一窥中国汽车业现状

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ethan Bilby； 编译 郑茵
路透香港7月7日 - 北汽股份正在掀起中国汽车行业的引擎盖，让投资者一窥究竟。这家由德国戴姆勒 部分持股的企业正在筹划香港上市，希望有助于从中国不断增长的新车需求中分取一杯羹。但它的盈利能力完全依赖同外商的合资企业，这也让我们意识到，中国汽车市场的发展有两种速度。
北汽的正式名称是北京汽车股份有限公司，去年在中国汽车市场的销售份额占到8%。但其中多数是与戴姆勒和现代汽车 合资企业生产的外国品牌。公司的利润也是靠这些合作项目来支撑。尽管公司去年营业亏损达24亿元人民币，但在两家合资企业中持股所带来的收益是这个数字的两倍还多。
去年11月北汽完成一项重组，损益表看起来将不再那么失衡。公司在与戴姆勒的合资企业中占股提高到51%，可以在财报中对该部门进行整合。
北汽和戴姆勒希望加快生产梅塞德斯汽车，原因显而易见：目前德方在中国销售的汽车超过一半都被算成进口而课以重税。此外，豪华车市场迄今为止没有受到中国打击铺张浪费的影响。根据华通人(ACMR)数据，2009-2013年期间高端轿车和运动型休旅车(SUV)的销量每年平均增长38%，为整体市场增幅的两倍多。
然而，销量的增长并没有转化为盈利。北京奔驰合资公司去年净利为15亿元，不到2011年的一半。北汽股份最赚钱的业务要数与现代汽车的合资企业，其2013年在中国人民共和国境内销售逾100万辆，利润为108亿元，两年内增长了58%。
和其它中国汽车厂商一样，北汽最主要的问题在于能否把合资企业的成功移植到自身品牌上来，合作的结构是否长期可持续。此外，IPO还让人注意到，中国汽车市场里，仍然是外资品牌领跑。(完)
(译文审校 张荻)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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