《交易视点》中国经济弱反弹，利率债区间震荡可波段操作--中信证券

路透上海7月7日 - 中国中信证券最新发布的债券市场周报称，经济虽回升但力度略有不足，定向宽松的政策仍有延续的可能。若七天回购利率均值能恢复至3.2%，中长期利率债进一步调整的空间有限，对交易型机构而言，建议把握收益率区间震荡的行情进行波段操作。

**基本面弱势反弹**

6月份中采PMI较上月回升0.2个百分点至51，季调后的指数回升0.7个百分点；6月份汇丰PMI终值较上月终值进一步回升1.3个百分点至50.7，季调后回升2.2个百分点，是汇丰PMI今年以来首次进入扩张区间。

从中采PMI的细项数据来看，相对领先的生产和新订单指数继续回升，用新订单指数与产成品库存指数衡量的增长动力也较5月份小幅反弹；中采PMI的新出口订单指数显着反弹1个百分点，外需改善也是经济回升的重要推动力量。

综合来看，在外需以及稳增长政策的推动下，二季度经济呈现企稳并弱势反弹，预计二季度GDP增速将维持在7.4%左右。

**6月份CPI料相对温和**

从商务部统计的食用农产品价格来看，蔬菜类价格6月份累计下跌2.3%，跌幅仍居首位，但较5月份的跌幅12.2%明显收窄；肉类和蛋类价格结束了5月份的上涨，6月份的价格相对平稳。

从月度数据来看，6月份商务部统计的食用农产品价格累计上涨0.17%，农业部统计的农产品价格环比上涨0.12%，统计局公布的50个城市主要价格指数环比涨幅为0.21%。

根据不同口径的高频数据估算，6月份食品价格涨幅分布在0.1%-0.2%，以此估算6月份CPI同比涨幅在2.5-2.6%。

猪肉价格自5月初开始大幅反弹，受经济低迷以及猪肉消费淡季影响，近期猪肉价格相对平稳，但是生猪母猪存栏量处于历史低位，下半年猪肉价格仍有一定上涨压力，下半年CPI同比大概率在2.5-3.0%，呈现前低后高的走势。

**市场研判和投资策略**

前瞻地看，陆续推出的定向宽松支持了表内信贷和M2的扩张，这在一定程度上支持实体经济企稳，加上外需以及稳增长政策的共同推动，基本面呈现小幅反弹；6月份的CPI相对温和，短期内对货币政策和债券市场的压力相对可控。

然而，社会融资规模的环比增速仍然偏弱，近期螺纹钢和水泥的价格持续下跌，发电量环比增速偏低显示经济回升的力度略有不足，总理7月3日在湖南考察仍表达出对经济下行的担忧，定向宽松的政策仍有延续的可能，加上季末因素消退，预计资金面仍将维持二季度的宽松局面。

整体来看，如果7天回购利率均值能恢复至3.2%，中长期利率债进一步调整的空间有限，对交易型机构而言，建议把握收益率区间震荡的行情进行波段操作；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。(完)