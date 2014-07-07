《路透晚报》--7月7日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：二季度较一季度有所改善，继续加强预调微调--总理

中国国务院总理李克强周一表示，中国二季度经济发展状况比一季度有所改善，但对于下行压力仍不能掉以轻心；将继续加强预调微调，实施定向调控。

--中国央行：继续实施稳健货币政策，灵活运用多种工具保持适度流动性

中国央行周一强调，将继续实施稳健的货币政策，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长，改善和优化融资结构和信贷结构。

--《中国数据观测》二季度GDP增速料持稳于7.4%，略低于全年目标

最新路透调查结果显示，中国二季度GDP同比增速可能持平于一季度的7.4%，略低于年初政府设定的7.5%全年增长目标。二季度经济总体趋稳，而下半年随着稳增长政策效果的进一步显现、外部需求的好转以及经济发展内生动力的逐渐增强，未来经济将“稳”字当头。 中国6月进出口数据会进一步改善。 6月新增人民币贷款预期为9,150亿元，高于5月数据。

--全球经济：2015年将加速复苏，中国经济不会急剧滑坡--IMF总裁拉加德

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周日表示，全球经济活动应会在今年下半年走强，并在2015年加速。她并补充道，该组织认为中国经济不会出现急剧滑坡。

--台湾6月出口年增1.2%略不如预期，但第三季有望优于去年

台湾财政部周一公布，6月出口金额较上年同期增1.2%，略低于市场预估的成长1.7%；但进口则成长7.5%，优于市场预估的增0.7%。

--香港数据：截至6月底止外汇储备资产增至3,209亿美元--金管局

香港金融管理局（HKMA）周一公布，截至6月底止官方外汇储备资产为3,209亿美元，较5月底的3,202亿美元增7亿美元。

--《分析》西方投资人对中国感兴趣，但还不致为之疯狂

中国已经提出多项对内及对外开放汇市、股市及债市的提案，但至今仍未能解决国际投资人对于绩效、进出难易度及流动性等疑虑。中国正在加速让资本市场自由化，终极目标为让其货币可以自由兑换，从而在全球经济中扮演更重要角色。

--中韩达成自贸协议仍需克服较大分歧--官员

韩国贸易部一名消息人士周五表示，中韩承诺要在今年年底前完成自由贸易谈判可能是乐观的预期，有关开放石化、钢铁和农业市场的分歧可能推迟该协议的达成。

【固定收益】

--中国货币市场：市场利率定价自律机制成员增至103家，NCD发行主体大扩容

中国全国银行间同业拆借中心日前公告，在原有10家核心成员银行基础上，光大银行 等93家机构获得市场利率定价自律机制基础成员资格。这意味着，同业存单发行主体正式大幅扩容，利率市场化继续向前推进。

--中国债市：6月债券托管增3,004亿，银行占六成续创逾一年新高--中债登

中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，6月末债券托管余额27.24万亿元人民币，当月增加3,004亿元。其中商业银行增持1,817亿元，占比六成仍居首位的同时，续创逾一年单月增持新高。

--中国债市：例行缴准影响有限IRS小幅下行，后续仍关注基本面动向

中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一小幅下滑，例行缴准日流动性未受明显冲击，资金价格仅小涨，有助稳定IRS走势，曲线稍显平坦化下行。

--中国货币市场：隔夜与七天回购小涨，例行缴准稍显扰动但预期仍平稳

中国银行间市场周一主要回购加权利率 隔夜与七天小幅上涨。交易员表示，本月初例行缴准日因适逢周六而顺延至今日，资金面略显扰动，在场内出资方相对稳定情况下，资金需求有所增多，致短期资金供给稍显紧俏，以隔夜品种为甚。

--中国债市动态：现券收益率略降，但新债供给及基本面压力抑制回暖

中国银行间市场周一早盘现券收益率略降。短期利空集中冲击过后，市场心态稍显趋稳，不过本周新债供给压力不小，加上基本面已现向好势头，这都对债市进一步回暖形成抑制。

【外汇】

--中国外汇：央行口径新增外汇占款5月仅3.6亿，央行明显退出直接干预

中国人民银行最新数据显示，5月新增央行口径外汇占款仅3.61亿元人民币，环比骤降99%。这就解释了同期全部金融机构新增外汇占款何以缩水，反映汇市供求趋于均衡后，央行正在践行年初时有关退出直接干预的承诺。

--中国汇市：人民币即期连续第二日收升，中美战略对话前再试6.20关口

中国人民币兑美元 即期周一连续第二日收升，近较上周末收盘微幅上扬。尽管受美元指数上行的影响，人民币中间价连续第四日走弱，并创下一个月低点。但中美战略对话行将开始，外贸复苏迹象明显，均增强多头信心，人民币盘中一度升破6.20关口。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡近收平，新一轮退市制度改革启动冲击绩差股下跌

中国股市沪综指周一震荡近收平。上周五证监会启动新一轮退市制度改革，今日两市ST板块受此冲击整体下跌。分析师指出，今天大盘整体维持稳定态势，但退市制度的出台对市场仍造成一定影响，且新股炒作亦有降温迹象。

--中国证券：证监会对重大违法公司将实施强制退市，绩差股料将受冲击

中国证监会周五就改革完善并严格实施上市公司退市的制度向社会征求意见，提出对市场反应强烈的重大违法公司将实施强制退市。分析师指出，退市制度改革将对业绩不佳的股票形成冲击，而投资者赔偿问题上将遇到执行难的问题。

--香港房地产：5月私人住宅楼价连续两个月环比上升，升幅加快

香港差饷物业估价署周一发表的临时数字显示，今年5月全港整体私人住宅楼价连续第二个月回升，按月上扬0.77%，升幅比上月加快，中小型单位楼价升幅超前大面积豪宅。

--《热点透视》北汽股份拟香港上市，可借此一窥中国汽车业现状

北汽股份正在掀起中国汽车行业的引擎盖，让投资者一窥究竟。这家由德国戴姆勒部分持股的企业正在筹划香港上市，希望有助于从中国不断增长的新车需求中分取一杯羹。但它的盈利能力完全依赖同外商的合资企业，这也让我们意识到，中国汽车市场的发展有两种速度。

--中国期市：晚籼稻期货将于周二起在郑商所上市，挂牌基准价2,760元

中国郑州商品交易所上周五稍晚公告称，晚籼稻期货合约将自周二（8日）起上市交易，首批上市交易合约为LR411、LR501、LR503、LR505，各合约挂牌基准价均为2,760元人民币/吨。

--中港个股：中国太保子公司受让安信农险股权，上海金融国资整合在继续

中国上海金融国有资产的整合又现新案例。中国太平洋保险（集团）股份有限公司 周一公告称，控股子公司太保产险拟以2.24亿元人民币，从上海国际集团等受让安信农业保险股份公司34.34%股权。

--两岸金融：金管会拟放宽境外企业来台上市陆资持股上限至五成--报载