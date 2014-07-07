中国资管：上周54款集合信托产品发行，基础设施领域产品超五成

路透北京7月7日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（6月28日-7月4日）共有22家信托公司发行了54款集合信托产品，发行量环比增加11款。

54款新发行产品均公布了募集规模，平均计划募集规模为1.50亿元，环比下降0.82亿元，降幅为35.27%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为81.13亿元，环比下降18.67亿元，降幅为18.71%。

其中，募集规模最大的是陆家嘴信托发行的“淮安清浦水建债权投资”，募集规模为5.50亿元，该产品是基础设施领域权益投资类产品。

从期限上看，54款新发行产品中，共有53款公布了期限，平均期限24.62个月，环比延长3.83个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 3 8.77% 下降0.32个百分点

24个月期 43 10.05% 下降0.28个百分点

从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了28款，工商企业领域产品发行了8款，房地产领域产品发行了7款，金融领域产品发行了5款，其他领域产品发行了6款。

从资金运用方式上看，权益投资类产品发行了28款，贷款运用类产品发行了17款，组合运用类产品发行了6款，股权投资类产品发行了2款，其他类产品发行了1款。

**成立集合信托产品49款**

上周共有18家信托公司成立了49款集合信托产品，发行量环比增加1款。

49款成立产品中，28款产品公布了成立规模，平均成立规模为0.90亿元，环比下降0.53亿元，降幅为37.30%。

其中，成立规模最大的是中航信托成立的“天启457号遵义建投信托贷款”和中信信托成立的“中信国企1号东源公司贷款”，二者规模均为5.00亿元，均为基础设施领域贷款运用类产品。

上周共有22款新成立产品公布了期限，平均期限19.77个月，环比缩短2.48个月。上周共有18款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.46%，环比下降0.23个百分点。

从资金运用领域来看，基础设施领域产品成立了12款，房地产和金融领域产品各成立了8款，证券投资领域产品成立了7款，工商企业领域产品成立了6款，其他领域产品成立了8款。