《交易视点》中国货币政策转向概率小，可关注中低评级信用债--中信证券

路透上海7月7日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，目前中低评级债券与与高等级债利差处于历史平均水平，而超日事件的影响逐渐淡化，基本面低位企稳亦可改善于企业经营状况预期，投资者对于中低评级债券的关注度料渐上升，因此可以关注中低评级债券的交易机会。

对交易型机构而言，建议对部分高等级仓位获利了结，转向中低评级债券；对配置型机构而言，信用产品仍具备相对价值优势，且可关注市场调整后出现的配置机会。

**关注中低评级债券交易机会**

相对较低的信用利差使得高等级中票收益率仍将与金融债同向波动，从而有赖于整体债券市场环境的变化。

短期来看，基本面低位企稳和通胀反弹将为市场带来一定的压力，后续需要关注即将发布的经济数据和定向刺激政策的持续推出，如近期中国铁路总公司全部14条铁路同时开工等，高等级产品的市场收益率可能在偏谨慎投资情绪的背景下随利率产品继续调整。

但是对于中低评级债券来说，考虑到与高等级债券利差处于历史平均水平，而超日事件的影响逐渐淡化，基本面低位企稳可能将改善市场对于企业经营状况的预期，投资者对于中低评级债券的关注度可能逐渐上升，因此可以关注中低评级债券的交易机会。

对交易型机构而言，建议对部分高等级仓位获利了结，转向中低评级债券；对配置型机构而言，信用产品仍具备相对价值优势，且可关注市场调整后出现的配置机会。

**短融仍有配置价值**

上周资金面整体较为宽松，但周初7天资金利率升至4%以上的水平、且传闻央行向国开行和工行发行定向央票，也让市场对于货币政策未来走势产生担心。

整体来看，在上周央行仍然维持公开市场净投放、且基本面虽企稳但仍偏弱的背景下，货币政策短期内预计仍将保持中性偏宽松的基调、转向的概率不大。

资金利率的上行可能与半年末存款上升导致大额存款准备金存缴有关，目前来看，短融收益率与资金面的利差还处于历史较高水平，考虑到资金面维持稳定的概率较高，短端市场风险相对有限，较高的绝对收益率使得短融产品仍有一定的配置价值。

**流动性要求不强，可考虑交易所城投债**

上周城投债收益率基本保持稳定，7年提前还本的中西部地级城投债收益率降至6.60%的水平。

现阶段城投债与AAA中票的利差较低，未来走势基本与金融债、高等级信用债保持一致，短期受基本面企稳影响遭受一定压力，但配置价值仍较高。

交易所部分城投债受折算系数调整影响收益率上行明显，对流动性要求不强的投资者可以考虑适当配置。

**个券点金**

上周共有76只信用债券公告发行(或即将发行)，合计发行量778.8亿元。

短融和超短融中，我们推荐14中电投SCP005、14国投新集CP001、14万联CP001(有担保)、14南方水泥CP003；

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