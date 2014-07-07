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货币新闻 | 2014年 7月 7日 星期一 16:14 BJT

表格：台湾6月出口较去年同期增1.2%，略不如预期

路透台北7月7日 - 台湾财政部周一公布，6月出口金额较上年同期增1.2%，略低于市场预估的成长1.7%；但进口则成长7.5%，优于市场预估的增0.7%。

财政部的新闻稿指出，出口方面，电子产品出口市况持续热络，已连四个月超81亿美元，基本金属及机构及制品也比去年同期回升；至于进口方面，6月资本设备进口34.4亿美元，比去年同期增4.8%，其中精密仪器年增率也达36.7%；农工原料进口则年成长6.9%，消费品进品年增15.9%。

6月贸易顺差为18.9亿美元。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

6月年变动率(%) 5月年变动率(%)

整体出口金额 +1.2 +1.4

--中国(含香港) +3.4 +6.4

--美国 +11.8 +1.0

--欧洲 +2.8 +5.8

--日本 +4.8 +2.6

以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元，较上年同期变动率%)：

出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)

2014年

6月 +1.2 +7.5 +18.9

5月 +1.4 -2.3 +52.9

4月 +6.2 +5.8 +25.3

3月 +2.0 +7.5 +19.5

2月 +7.9 +4.9 +15.7

1月 -5.3 -15.2 +29.7

2013年

12月 +1.2r +10.1 +22.1r

11月 +3.4r -0.5 +43.5r

10月 +0.7r -2.9r +41.1r

9月 -7.0 -0.7 +23.4r

8月 +3.6 -1.2 +45.8r

7月 +1.6 -7.7r +32.2r

6月 +8.7r +6.8 +32.6r

5月 +0.7r -8.0 +44.0r

4月 -1.9 -8.2 +22.7

3月 +3.2r +0.2 +32.0

2月 -15.8 -8.5 +9.2

1月 +21.6r +22.2r +5.1r

注：r为修正值。(完)

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参看台湾经济数据相关报导，请点选 (记者 董永年; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯)
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