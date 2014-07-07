中国经济：二季度较一季度有改善，能实现全年GDP目标--总理

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透北京7月7日 - 中国国务院总理李克强周一表示，中国二季度经济较一季度有所改善，虽然目前仍面临下行压力，但能够实现2014年国内生产总值（GDP）目标。
他是在和德国总理默克尔会面时做出上述表示。李克强并称，中国不会使用大规模刺激的方法，会更加注重定向调控；未来会进一步微调政策，扶持小企业。
他在讲话中并指出，中国社会和经济中存在不稳定、不协调、不可持续的问题。
中国2014年GDP增长目标设定在7.5%左右。今年一季度经济增速仅有7.4%，为2012年三季度以来最低水平。经济下行压力加大，令市场对中国能否实现今年增长目标持有疑虑。
中国国家统计局定于7月16日公布二季度GDP和工业、投资及消费数据。（完） (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美