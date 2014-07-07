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货币新闻 | 2014年 7月 7日 星期一 12:19 BJT

中国经济：二季度较一季度有改善，能实现全年GDP目标--总理

路透北京7月7日 - 中国国务院总理李克强周一表示，中国二季度经济较一季度有所改善，虽然目前仍面临下行压力，但能够实现2014年国内生产总值（GDP）目标。

他是在和德国总理默克尔会面时做出上述表示。李克强并称，中国不会使用大规模刺激的方法，会更加注重定向调控；未来会进一步微调政策，扶持小企业。

他在讲话中并指出，中国社会和经济中存在不稳定、不协调、不可持续的问题。

中国2014年GDP增长目标设定在7.5%左右。今年一季度经济增速仅有7.4%，为2012年三季度以来最低水平。经济下行压力加大，令市场对中国能否实现今年增长目标持有疑虑。

中国国家统计局定于7月16日公布二季度GDP和工业、投资及消费数据。（完） (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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