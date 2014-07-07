路透专访：中国经济跨入新常态要到2016年，债务危机不容小视--专家

* 中国要告别旧常态跨入新常态估计要到2016年

* 这两年是新旧常态转换最艰难最关键时期，靠改革突破经济瓶颈

* 今明两年中国GDP料不会破7%，今年走势低开中稳后起

* 中国房地产分化加剧但不会崩盘--专家

作者 沈燕

路透北京7月7日 - 中国民生证券首席经济学家邱晓华认为，中国经济要告别旧常态步入新常态，今明两年是最艰难、最关键的爬坡过坎期，其中巨额债务危机不容小视。中国必须依靠改革突破制约经济发展的瓶颈，估计要到2016年才能完成跨越。

他在接受路透专访时称，中国短期虽面临经济下行压力较大，但国内生产总值（GDP）料不会跌破7%，今年经济运行会呈低开中稳后起态势，而房地产市场会出现分化加剧，但不会崩盘。

“中国正处在旧常态在结束，新常态刚开启的过程中，依靠高投入，高消耗，高污染，高债务换取高增长的旧模式已不可持续，天花板触手可及，这就是眼下中国的现实。”邱晓华称。

今年5月中国国家主席习近平在河南考察时指出，中国发展仍处于重要战略机遇期，要增强信心，从当前经济发展的阶段性特征出发，适应新常态，保持战略上的平常心态；在战术上要高度重视和防范各种风险，早作谋划，未雨绸缪，及时采取应对措施，尽可能减少其负面影响。

自此“新常态”亦成为讨论中国经济中的热点词。在邱晓华看来，这两年是中国从旧常态向新常态跨越的关键期，中国要顺利步入新常态估计要到2016年，其标志就是经济增长速度适宜，结构优化，社会和谐。

邱晓华分析指出，除资源，环境的制约，这几年扩张的债务已经接近临界点，而巨量的债务总是要还的。尽管中国总体债务负担没有超过安全线，但地方债务负担和各种政府潜在的应该承担的支出方面加起来的债务已经不容小视，特别是企业的债务率已经超过100%，在全球都是最高的，也敲响警钟。

“如果债务破灭，必然导致金融危机，金融危机会导致经济崩盘，经济崩盘又会导致社会，政治不稳定。这种危险性不是到了有没有的地步，而是已经到了需要警惕的时候。”他称。

根据国家审计署此前发布的《全国政府性债务审计结果》数据显示，截至2013年6月底，中国中央、地方合计的政府债务总额约为20.7万亿元人民币。而防范金融风险和地方政府债务风险也是中国政府今年的工作重点。

**顺利跨如新常态要靠变革**

邱晓华认为，短期中国经济下行压力较大的本质是体制，机制的问题，特别是创新不足难以支撑新常态经济，各种矛盾又使得社会利益冲撞，旧常态没有完全退出，新常态不足以替代，使得眼下中国面临最困难的时期。

他进一步分析称，寻找新常态首先要寻找一个合适的发展速度，过去30多年中国超常规发展已暴露出很多问题，未来中国经济增速只需保持在7%以上8%左右就属合理增长区间。

“速度高低不是本质，如果是有效的增速当然是越高越高，但现在的问题是不可持续，要更多把发展调整和社会稳定统筹考虑，即避免经济下滑过快又不能追求短期繁荣。”邱晓华称。

此外，新常态的特点还包括中国经济正由过去非均衡发展转化到均衡发展，包括城乡间，地区间，各阶层间等;改革也由浅入深，从局部到全面深化；政策管理方面，宏观调控从过去的需求管理转到需求与供给共同管理，通过创造新的需求产生新的供给等等。

他认为，中国要实现旧常态到新常态的顺利跨越必须通过变革与转型，必须处理好三个环节的问题：经济层面推进市场化改革转型，真正让市场发挥资源配置的作用；社会层面则要推进法制化进程；政治层面要推进民主化进程，让民众对国家事务有更大知情权，监督权和参与权。

**今明两年中国经济不会跌破7%**

面对结构转型期的阵痛，邱晓华认为，眼下中国确实需要在稳增长上着力，也完全有能力避免经济断崖式下行，现有的财政和货币政策都有余地，另一方面改革潜能没有完全释放，只有加大改革力度，才能把长短期政策很好结合。

中国2014年GDP增长目标设定在7.5%左右。今年一季度经济增速仅有7.4%，为2012年三季度以来最低水平。

他分析指出，从短期看，今年以来出台一系列温和刺激政策，包括定向降准，减税负等已见效，经济短期下行压力在减轻，目前经济已显出企稳迹象，可以预计投资需求和消费需求会保持平稳，今明两年中国经济料不会跌破7%。

至于外界忧虑的房地产投资放缓对中国经济的拖累，邱晓华认为，尽管房地产阶段性分化加剧，但不会出现崩盘，一旦渡过分化期，房地产市场还会保持常态发展，投资和消费仍会保持两位数增长。

“目前中国房地产处在供求大体平衡的状态，一旦限贷限购取消，刚性需求就会出现。”他指出，除房地产因素外，看不到其它导致短期经济不可解的问题，经济很可能出现低水平趋稳。

他预计二季度中国经济增速与一季度基本接近或温和改善，如果下半年政策落实更好，坚持温和刺激，全年经济增速落到7.5%增长区间的概率很大。

“中国经济这么多年快速增长，就像一个接近中年的人,会有很多身体上的疾病，需要好好调理，而改革就是一个疗伤的过程。”邱晓华称，一旦体质恢复，随着改革红利的进一步释放，新经济力量的积累，工业化、城镇化、信息化、农业现代化仍然是支持中国经济的主力。