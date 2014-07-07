《分析师观点》台湾6月出口年增1.2%略不如预期，但第三季有望优于去年

路透台北7月7日 - 台湾财政部周一公布，6月出口金额较上年同期增1.2%，略低于市场预估的成长1.7%；但进口则成长7.5%，优于市场预估的增0.7%。

台湾财政部称第三季出口将较去年同期好，因去年基期偏低，分析师则认为，美国苹果 的新产品将于9月上市，台湾出口有望受惠，在7-9月的拉货期表现优异。

财政部的新闻稿指出，出口方面，电子产品出口市况持续热络，已连四个月超81亿美元，基本金属及机构及制品也比去年同期回升；至于进口方面，6月资本设备进口34.4亿美元，比去年同期增4.8%，其中精密仪器年增率也达36.7%；农工原料进口则年成长6.9%，消费品进品年增15.9%。

6月贸易顺差为18.9亿美元。

**市场评论**

凯基投顾分析师 蔡耀德：

韩国这两个月的出口都不如预期，台湾大概也是这个趋势，出口有点缓慢下来的感觉。在区域别上可以看到美国的复苏还是比较强劲，电子出口维持扩张的趋势，但速度也有缓和，金属及机械成长较多，应和美国车市及房市好转有关。下半年预料出口还是缓和扩张。

进口部分成长快速有些出乎意料，其中成长最快的在消费品中的食品和小客车，这部分大概可以推论和台湾与纽西兰等国家签FTA，带动相关产品进口有关。其次，政府做多股市也带动财富效应，推升内需，下半年预估内需将稳健。在出口及进口均成长的状况下，央行今年大概在汇率和利率上都难以明显变动。

元富投顾分析师许芷雁：

6月进出口符合预期，因台湾厂商接单苹果 的新产品将于7-9月大量出货，因此6月的进口资本设备大增大致符合预估。我们预估台湾8月的出口将达到最高。估计全年出口因有新的智能手机将上市而年增5%，优于官方预估约3%。今年全年GDP目前估仍在3.2%，股市表现佳，民间消费有上修的风险。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收贬2.3分，报29.960。

--台股加权股价指数 收高0.11%至9,520.20点。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)

**相关背景**

--主计总处5月将2014年经济成长率的预估上修至2.98%，而2014年出口预估年增3.10%、进口年增3.85%。