中国债市动态：现券收益率略降，但新债供给及基本面压力抑制回暖

路透上海7月7日 - 中国银行间市场周一早盘现券收益率略降。短期利空集中冲击过后，市场心态稍显趋稳，不过本周新债供给压力不小，加上基本面已现向好势头，这都对债市进一步回暖形成抑制。
交易员指出，定向央票被证实为续做，令政策面的担忧减缓，不过即将进入经济数据发布密集期，若数据表现较好，现券仍面临调整压力。
“（早盘收益率）稍微下来点，2个bp（基点）左右吧；下午还有农发招标，看看长债定位如何吧，这周供给不少，”上海一银行交易员称。
按目前公布的发行计划，本周五个工作日均有新债招标安排，包括国债、地方债、金融债以及铁道债等，总规模逾千亿元人民币。
他谈到，今日尽管面临月初例行补缴存款准备金，资金需求增加也较为明显，不过大行出钱还算积极，供给仍能得到保证。
权威消息人士上周五确认，中国央行近期对工商银行 到期的500亿元人民币央行票据进行了续做，而传言中提及的国家开发银行 并不在定向之列。
北京一银行交易员则表示，债市上周的调整幅度不小，尽管暂时得到喘息，但后市仍难言乐观，基本面走向仍是主要因素。
剩余期限约2.53年的国开行固息债140201券最新成交对应收益率 在4.7033%，上日尾盘为4.72%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1409 周一早盘冲高后回稳，上午收报93.756元，较上日结算价上涨0.03元，或0.03%。(完)
(发稿 边竞; 审校 张喜良)