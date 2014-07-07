《交易视点》三季度中国转债估值有望反弹，维持中/超配建议--中信证券

路透上海7月7日 - 中国中信证券最新可转债市场周报认为，鉴于三季度股市有望反弹、转债估值较低，转债下跌风险较小且有望跟随正股反弹，建议将仓位维持在中配或超配，同时在三季度的反弹中逢高减持。
个券方面，重点持有工行、民生、中行、平安转债，关注石化、隧道转债，风险偏好较高的投资者可增持重工转债。
**经济企稳将推动股市反弹**
6月份中采PMI为51%，较5月份回升0.2个百分点，自3月份以来持续回升，新订单、新出口订单指数继续好转；
6月中下旬开始螺纹钢和铁矿石价格开始反弹，补库存现象初步显现；
李克强总理7月3日“既要保持定力、更要主动作为，在确保经济运行处于合理区间的同时，更加注重定向调控”的讲话，坚定了市场对政策托底的信心。
展望未来，经济数据将逐渐好转，政策托底预期仍强，资金面总体宽松，A股市场的反弹有望延续，低估值蓝筹股将迎来估值修复但空间不大；债市交易盘态度仍然谨慎，收益率易升难降，短期将呈现震荡走势。
**偏债型转债跟随债市回调，与正股走势背离**
上周A股继续上涨，沪深300、中小板指和创业板指全周涨跌幅分别为+1.3%、+2.2%和+1.6%；
债市因经济数据好转、国开债招标意外、定向央票传闻等因素，中长端收益率陡峭化上行7-22bp。
转债在债市影响下回调，转债指数跌幅0.4%，跑输正股1.5个百分点，中行、南山、深机、中海、民生等偏债型转债到期收益率回升约10-20bp。
**转债估值回落，后续还需观察**
上周转债估值出现下降，存在两种可能。
其一，市场担心央行态度改变，资金面最宽松情况已经过去，未来债市和股市面临回调，转债也不能幸免，因而提前抛售。
其二，部分债基面临赎回压力，抛售流动性较好的转债。鉴于定向央票传闻已被否定，我们认为第一种可能性不大，估值难以持续下降，未来还需要进一步观察。
**建议持有、逢低增持重工转债**
三季度可能出台针对军工类事业单位的改制政策，中国重工在军工资产证券化的领域走在前列，政策出台后有望率先试点，带来事件驱动型机会。
民船业务虽然仍处于底部，但订单状况有所好转，全年业绩有望实现正增长，不会对股价形成负面影响。
事业单位需在2015年底前完成分类改革，未来两年军工类事业单位改制和资产证券化将是军工股行情的主要驱动因素。建议持有重工转债，如果回调至110元以内，建议加仓。(完)
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(整理 李宏薇; 审校 张喜良)