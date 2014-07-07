中国货币市场：隔夜与七天回购小涨，例行缴准稍显扰动但预期仍平稳

路透上海7月7日 - 中国银行间市场周一主要回购加权利率 隔夜与七天小幅上涨。交易员表示，本月初例行缴准日因适逢周六而顺延至今日，资金面略显扰动，在场内出资方相对稳定情况下，资金需求有所增多，致短期资金供给稍显紧俏，以隔夜品种为甚。

他们并认为，存款准备金调整补缴仅为短期流动性干扰因素，市场资金面预期并无大碍，后期资金价格有望小幅回落，但预计空间相对有限，未来月中缴税仍为关注点。

“毕竟缴准嘛，就是需求多了不少，隔夜为主，长的借的不多，大行还是出的，也就稍微收了点，但也不算很紧张，“上海一银行交易员称，资金面整体还算平稳，接下来估计更不会紧到哪里去。

他并表示，度过缴准日，未来资金面价格并没有很大担忧，虽然月中缴税等会存在扰动，但短期预计资金价格仍有望小幅回落；同时料央行公开市场小幅回笼操作也将延续。

业内人士周一透露，央行公开市场一级交易商本周仍可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购包括七天和14天。

东莞银行金融市场部分析师陈龙指出，由于6月底银行机构冲存款导致存款增加较大，预计今日补缴的存款准备金较高，规模可能会超过2,000亿元人民币。

不过他认为，从定向降准扩大化来看， 由于更多的商业银行特别是大行及股份行加入定向降准的行列，这使得补缴与退缴之间有较大规模的对冲，从而使实际上缴的规模和市场影响都大为缩小。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:20 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.9740 2.9445 +2.95

七天 3.4632 3.4235 +3.97

14天 3.4489 3.5017 -5.28

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.3200 2.7350 +58.50

七天 3.6150 2.9850 +63.00

14天 3.5000 3.3500 +15.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.0000 2.9500 +5.00

七天 3.4500 3.4300 +2.00

14天 3.4300 3.6000 -17.00

Shibor

其中:隔夜 2.9520 2.9400 +1.20

七天 3.4210 3.4200 +0.10

三个月 4.7495 4.7500 -0.05