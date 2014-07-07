《交易视点》中国可转债市场短期回报空间有限，估值驱动将放缓--中金

路透上海7月7日 - 中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略周报认为，基于宽货币向宽信用的传导，上半年不看好转债，下半年不忽视转债；短期看，前期的估值抬升给投资者操作带来很大困扰，转债市场回报空间有限，估值驱动将放缓，而正股驱动仍略有期待。

报告并认为，股市驱动力“情绪>估值>业绩”的判断不改，更有利于两端，即小盘股、题材股和类债券股，转债择券亦如此。

**市场回顾**

上周受PMI数据发布、存贷比口径修订等影响，沪指在当周量价均小升。周五受央票续发解读扰动，沪指小幅调整，中小盘股表现更佳。

受制于估值回落，转债并未跟随股指上涨，全周小幅回落0.3%。我们上周曾提醒估值推升将趋缓，而AA-足额抵押债券回购资格调整对转债品种也有间接冲击。然后小盘个券仍不乏机会，川投、泰尔、华天等均有不错表现。

**投资者动向**

我们在过去两周先后走访了一些机构投资者，交流过程中有如下体会与投资者分享：

债市投资者状况？券商自营等更注重绝对回报的投资者不少已经完成全年业绩考核目标，对行情已经心猿意马。公募基金等仍在为相对业绩排名而战，且对纯债市场走势分歧较大，多数投资者对转债阶段性机会抱有期待。

债基发行预期仍普遍不乐观，赚钱效应还难以引发规模扩张。值得关注的是，银行理财收益率下行方向确定，但出于规模扩张和竞争等因素，下行空间较为有限，这对信用债收益率下行和股市估值抬升构成阻力。

**关注宽货币向宽信用的传导**

投资者最关注的两个核心问题：1、房地产周期；2、短期刺激方式，从宽货币（狭义流动性）到宽信用（广义流动性）能否顺畅？这决定了债市行情能否从资金面推动向配置盘驱动过渡，也决定了大类资产配置方向。

而我们的看法是，从债券市场关键词来看，去年下半年是非标，今年上半年是“开正门，堵偏门”伴随宽货币，三季度是宽货币向宽信用的传导，而后可能要关注房地产周期。

而上周银监会贷存比的调整是政策重心从宽货币向宽信用传导转移的信号之一。在这样的脉络下，上半年“宽货币、紧信用”对债市最为有利，债市出现了资金面推动行情，而“赚城投加杠杆的钱”最为确定且回报优厚。

对应到转债操作上，我们曾经的建议是“择个券、傍纯债、控仓位”。下半年如果政策重心开始转向宽货币向宽信用的传导，尚不会根本逆转纯债市场的趋势，但银行资产配置、经济增长和政策预期、资金面均可能出现微妙变化。阶段性风险偏好上升有利于高收益债和转债，但难免有反复。

**转债估值处历史中等偏低水平**

对投资者关心的诸多问题，我们有如下简要答复：

1、本轮反弹参与群体较为多元化，低资金成本的QFII、基于大类资产轮动的债基、利用转债博变盘的股票投资者、以风险可控的方式博弈超预期回报的券商等均有参与。

2、转债估值和历史比处在中等偏低水平，但也是当前股市状况的结果。经过近日反弹后，估值继续提升空间有限，未来个股期权等是潜在正面因素。

3、对股市，我们更认同股指窄幅波动、结构性行情为主的判断，维持短期向好概率偏大，但空间有限。尤其值得提醒的是，在这种环境下，逆向思维而非线性外推思维更为有效。

4、风险点方面，股市波动风险仍存在，估值风险还不明显，供求总体平衡，自于纯债的机会成本大为降低。总体而言，转债市场面临的风险点不多，问题仍在于向上的空间也有限。

5、供给方面，未来小盘特色转债将越来越多，为投资者所乐见，选择余地和表达观点的标的大为增加。私募和公募版可交换债有望先后面世。(完)