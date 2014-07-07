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货币新闻 | 2014年 7月 7日 星期一 12:42 BJT

中德关系：中国将向德国提供800亿元人民币RQFII额度--中国政府网

路透北京7月7日 - 中国政府网周一在其新浪微博上称，中国将向德国提供800亿元人民币的RQFII（人民币境外合格机构投资者）额度。

中国国务院总理李克强与德国总理默克尔周一上午举行会谈，随后在记者会上并宣布，两国将建立中德高级别财金对话机制。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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