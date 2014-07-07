《交易视点》债券买盘料趋谨慎，中国数据向好IRS易上难下--广发银行

路透上海7月7日 - 中国广发银行最新报告认为，本周市场面临缴准和二季度经济数据发布，各种情绪、预期交织，令市场更加纠结。资金的重要地位有所下降，考虑到目前机构备付较充足，7号缴准的影响不大。

本周公开市场到期800亿，预计央行仍会净投放，约500亿。债券收益率会震荡向上。情绪过后，买盘会重新出现，不过由于机构对数据心存担忧，所以买盘非常谨慎。IRS继续保持向上的力量，加上数据较好的预期，易涨难跌。

总之，资金在缴准后不会宽松。债券震荡或略有向上，IRS易上难下。债券仓位可继续持有，但与之前不同的是，买入要谨慎，可以待情绪释放过后再买入；IRS建议保持支付的固定利率，密切关注R007，不要轻易sell。

**资金不会明显宽松，债券收益率难下降**

分别看，资金方面，本周不会看到有明显宽松的情况，虽然机构对缴准准备充分，但毕竟5000亿资金离开了市场。R007在3.4%的位置还是略低。公开市场到期800亿，预计净投放400到500亿左右。如果周四继续停止正回购，那更好。当然这种可能性不大。

至于央行的定向央票，路透已经发文说明了该笔央票的原因是对冲工行专项票据到期。如果是传言的贷款过多，那么6月四大行贷款2900亿，占总新增贷款比重不高；如果说回笼过多流动性，目前正面临缴准，之前定向降准，并调整贷存比算法，这些都被理解为偏宽松的政策。定向央票显得格格不入。

所以，目前货币政策转向的时机未到，央票并不是所谓的政策方向转变，市场有些误读。对本周资金面的判断是平稳为主，缴准对资金的影响不大，R007可能小幅反弹。

债券方面，利率经过上周的快速反弹，吸引了一些买盘。不过本周缴准，又要面临CPI和其他经济数据的预期，债券利率下降的难度很大。上周的利率之所以大幅上涨，主要原因是市场对经济数据较好的预期，PMI是导火索，加上定向央票的影响，抛盘汹涌，短短4天时间，金融债利率就上涨30bp，血流成河。

本周这一局面会暂缓，要反转的话可能性还不大。目前金融债曲线陡峭了不少。源于市场对基本面好转的担忧，这种情况短时间内无法改变，而且从PMI等数据来看，二季度GDP很可能高于7.4%，达到7.5%。如果数据较好，那么债券利率顶多是保持震荡，有时甚至会上涨。所以长短品种最好规避，激进的可以买入短端。其实高等级CP目前是不错的东西。综上，建议继续持有头寸，最好是中短端金融债，激进的交易资金可以买入CP等短期品种，毕竟R007绝对水平不高。

IRS上周全面上涨，幅度在20bp-30bp。短端1年品种上涨20bp，长端达到30bp。Repo 1*5在52bp左右。利率大幅上涨的原因也是影响债券的原因，不过IRS的反应这次明显比债券理性。说到底，IRS市场对R007的利率水平还是估计在3.5%至4%，并未预期过高。基本面好转的预期主要体现在长端。其实从6月开始的数据好转预期，在IRS市场已经得到部分预期，当R007无法持续在4.0%以上时，repo IRS绝对水平很难有大幅上涨，但更重要的是，其回落空间也不大。

总之，IRS更加理性，并不像债券一样，认为利率下行已经结束，下半年如地狱般恐怖。所以建议密切关注资金面、R007，继续保持pay side敞口，如果手里债券仓位较多，可以在当前位置支付固定利率。否则可以在IRS上行时少量平盘止盈。不要将敞口与债券置于同一方向，当前环境下风险很大。

**上周市场回顾：债券及IRS收益率大涨**

上周资金面并未有什么大的波动，R007由于跨月和准备金补缴日的影响，需求较多，相对供给则要少一些，这种结构性失衡导致7天及14天资金利率一度升至4.4%和5.6%左右。当然隔夜供给充足，说明机构准备充分，实际资金面偏宽松。另外，关于传说中的定向央票，其实是对冲工行几千亿的专项央票到期，并不是针对贷款过多或政策转向。

债券方面，上周收益率大幅上涨，熊市行情首次超过IRS。其中不少恐慌抛盘抛出，国债和金融债都出现15-20bp涨幅，曲线明显陡峭化。其中国债在前期利率下降时没有金融债幅度大，但此次利率上涨却毫不逊色，可见国债非常不受欢迎。

究其原因：1、PMI数据较好，达到51%，预示二季度经济数据可能较好，长端利率率先上涨。2、资金利率一度走高，央行定向央票突现，令市场谨慎心态增强。3、各种止盈盘抛售，担心2012和2013年6月后的熊市重演，心态恐慌。综上原因，债券的这一波走高速度快，幅度大。

IRS上周全面上涨，repo IRS涨幅在20-30bp，曲线陡峭化。主要原因是R007利率一度升至4.4%，推动短端上涨，长端由于经济数据较好的预期，也跟随上涨，并且1*5扩大。周初开始，repo 1y就开始上涨，从3.60%升至3.75%左右，随后虽然资金宽松，但IRS回落不大，只有5bp左右。周四晚间的非农数据令IRS再度上涨，1y升至3.78%。不过相比债券，IRS要理性一些，经济数据偏好已经得到部分预期。

总体来看，上周在资金收紧、PMI较好、美国非农数据和恐慌抛盘的影响下，债券和IRS利率大幅上涨。尤其是债券恐慌情绪严重，抛盘不断，曲线陡峭化。IRS相对理性，毕竟资金面并未非常紧张。

**美元利率互换市场：0.65是2年期品种的压力点位**

2年期互换利率在上周超预期的就业数据影响下从0.58的低位强势反弹。从近一段时间来看，市场的关注点基本定格在了美国的经济数据。美国经济二季度强势的复苏是6月份互换利率上行的最主要原因，并且这个势能还将继续，7月份2年期互换利率突破0.65的位置肯定没问题。单纯从本周的情形来看，在0.65附近震荡乃至下行的概率很大。

一方面，本周没有什么重大的经济数据发布，利多利率的因素有限；美联储将公布上个月的议息会议纪要，从之前市场的反映来看利率是下行的。另一方面，当没有重要的美国经济数据发布的时候，市场往往会把焦点放到欧元区和乌克兰局势，在市场已经反映超预期的就业数据之后，任何负面的消息都有可能反向导致利率的下行。

从技术层面来看，0.65是2年期重要的压力点位，下行的可能性很大。因此，建议本周在2年期上收取固定利率支付浮动利率。

上周市场方面，上周互换曲线呈现“牛陡”的走势：除1Y涨幅较弱外，其他期限都大幅上行，2年上涨约6BP，3年上涨8.5BP，5-30年也都有约10BP的上行。主要原因是上周美国经济数据较好，特别是周三晚上的ADP数据和周四晚上的非农数据大幅度的超预期导致消息公布之后互换曲线各期限利率迅速走高。总体来说，在经历了前一周的回调之后，市场又将焦点转移到美国的经济和就业数据上，就业率复苏的程度远好于市场的预期，因此上周市场利率上行较快。

从经济基本面来看，上周美国经济数据总体利好。除了ADP就业数据，非农数据，就业率等重要数据好于预期外，贸易、房屋和汽车销售数据以及Markit制造业PMI等数据均创新高。

从美联储的表态来看：上周耶伦的表态较为中性，符合市场预期。她指出尽管市场上的冒险行为在增加，不应因金融稳定性担忧而改变利率政策：利率并不是确保金融稳定的主要工具；公司债和杠杆贷款的风险增加会导致未来出现问题，需要加以监控，而杠杠贷款并没有带来系统性威胁；调整利率来提高金融稳定性会增加通胀和就业波动；目前不需要为解决金融稳定性担忧修改美联储政策目标。

另一方面，旧金山联储主席Williams指出2015年中期前不会加息；预计美国经济和劳动力市场将强劲。总体来看，他们对美国经济复苏和失业率的下降还较为乐观的，因此并未对利率上行产生负面作用。

外围因素方面，中国经济短期企稳，英国继续强势复苏，欧元区则显乏力，乌克兰局势依旧动荡。6月中国官方和汇丰制造业PMI走强，均创六个月来新高，经济现企稳迹象，微刺激显效。欧元区6月CPI同比增0.5%，不及欧央行目标一半；5月家庭和企业贷款大幅收缩，突显经济疲软；6月Markit服务业PMI终值52.8，创六个月低点。英国方面，伦敦二季度房价同比增25.8%，创1987年三季度以来最大涨幅，央行行长卡尼指出2014年或2015年初加息。乌克兰局势继续动荡：乌克兰总统波罗申科宣布与亲俄派单方停火如期结束，乌军对乌东部亲俄派发动全面军事行动；俄乌外长同意周六前与亲俄派进行三方会谈，为再次停火协议做铺垫。总之，外围因素早已经被市场所预期，所以对上周的互换利率影响有限。（完）