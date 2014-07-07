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货币新闻 | 2014年 7月 7日 星期一 13:15 BJT

日本数据：5月同时指标持平前月水准，领先指标下滑0.8点

路透东京7月7日 - 日本内阁府周一公布，5月同时指标持平前月水准。

内阁府数据还显示，5月领先指标较前月下滑0.8点。

欲浏览完整数据，请参看内阁府网站(here)。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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