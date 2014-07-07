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货币新闻 | 2014年 7月 7日 星期一 13:09 BJT

日本央行：维持对日本所有地区的评估，称经济维持温和复苏趋势

路透东京7月7日 - 日本央行周一在季度报告中维持对日本所有九个地区的经济评估，称经济维持温和复苏趋势。

在4月发表的上一份报告中，央行称所有九个地区的经济正在复苏或温和复苏，尽管当月开始上调消费税。(完)

(编译 张涛；审校 白云)
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