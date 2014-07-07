中国房地产：二线城市写字楼市场空置率将续升，上海仍较坚挺--高力

路透上海7月7日 - 国际领先的房地产服务公司--美国高力国际(Colliers)周一表示，中国经济增速减缓令相当多国内二线城市写字楼市场供求失衡格局短期难改，未来三年内空置率还将继续上升；而上海等一线城市写字楼市场仍维持坚挺。

写字楼市场与当地产业发展及招商引资政策有着密切关系。高力最新报告指出，因上海大力发展服务业，当地优质写字楼需求上半年保持平稳，6月底上海浦东核心区空置率下降至1.2%，为六年来最低位，浦西核心区市场空置率则小升至11.4%。

而华东区域苏州、杭州、南京、武汉及厦门等二线城市，上半年随着经济整体放缓，承租活动均有所趋缓，再加上写字楼大量新增供应，使得这些城市，尤其是供应量较集中的城市新区，空置率相当高。这些城市上半年写字楼平均空置率约20%，其中杭州钱江新城和厦门观音山区的空置率分别达44.3%和44.9%。

“我们现在看不到（二线城市）有特别的需求增长，普遍的是现有租户续租、或换租。”高力国际中国区研究部董事谢靖宇表示，以过去五年的去化速度估计，未来四五年内华东二线城市的空置率还会继续上升。

他预计，南京河西区域、杭州钱江等新区未来有着大量的写字楼新增供应，而且当地政府还有大量商业土地批出，未来的供应量有增无减，这使得当地写字楼市场供过于求格局难以改变。这种现象未来三四年内亦会在类似成都、天津、沈阳等国内二线城市中出现。

因上海近年来持续发展金融、航运等第三产业，其写字楼市场的抗压性较强。高力国际指出，来自金融、专业服务行业的企业客户，以及一些零售及贸易公司，成为上海写字楼市场需求的主要驱动力，其中内资企业，特别是银行、基金及投资公司，在扩租及新设办公等方面较跨国公司更为活跃。

二线城市虽然空置率较高，但当地政府出台补贴来刺激需求，使得当地写字楼租金下行压力有所减缓。例如南京河西地区给予新入驻企业一次性租金补贴，苏州国际科技园发布针对IT公司的补贴。