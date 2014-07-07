版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 7日 星期一 14:09 BJT

企业并购：拉法基和豪瑞资产出售提案相当于合并后全球营收的10%

路透巴黎7月7日 - 水泥生产商拉法基(Lafarge) 和豪瑞(Holcim) 周一表示，为两家公司合并提交的资产出售提案，相当于两家公司合并后全球营收的大约10%。(完) (编译 于春红; 审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐