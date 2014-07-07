《热点聚焦》央行结束明确承诺时代，恢复“灵活”做法

**言出必行**

日本和欧洲央行的例子表明，除非有实际行动做后盾，否则口头承诺往往是不起作用的。

日本央行传统上更偏好含糊其辞，而不是透明化，但这样的方式在近二十年时间都未能将日本拉出通缩境地。

黑田东彦去年3月担纲央行总裁以来，誓言大约两年时间内实现2%通胀目标时，将大胆行动与言论相结合。

这样的双重压力下，日圆兑美元贬值8%，消费者物价走势也正朝着央行目标迈进。

即便如此，黑田东彦随之仍抛出模糊的指导方针，称只有日本央行坚持超宽松政策，2%的通胀目标才能以“稳定方式”实现。目前市场并不预期政策过早出现变化。

至于欧洲央行，可能面临的最大考验则是努力消除通缩风险。去年多数时间该央行都在以即将采取行动来逗弄金融市场中度过，6月终于采取了负利率政策。

欧洲央行总裁德拉吉曾表示，如果有必要还将采取更多行动，尽管尚不清楚他能够等待多久后才会发起购债举措，即量化宽松，这是该央行接近枯竭的手段中最大的未启用选项。

彼得森研究所的Posen称，“央行中有很多人对前瞻性指引抱有幻想，因为这意味着他们可以不再推行量化宽松，而仍可以声称做了一些事情。”