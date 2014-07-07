中国金属：减产效应预料可让铝过剩情况较先前预期温和

路透香港7月7日 - 由于需求增加，加上关闭了约200万吨的产能，中国今年的铝过剩情况可能会稍微缓和一些。

中国铝价可望因此而获得提振，从而支撑全球指标铝价 ，该项指标价格自从2月触及四年多最低之后，已经上涨了约15%。

“过剩的情况可能比我们年初预期时来得好，”上海SMM分析师Wang Chunhui说。

目前他预估过剩规模低于50万吨，比年初分析师和炼厂预估的100万吨少了一半。

2013年底至2014年5月之间，炼厂关闭了约200万吨高成本产能。因对供应过剩以及经济放缓的疑虑让价格如一滩死水。

随着国内价格从3月触及的五年低位回升，虽然有约20-50万吨产能重新上线，但市场人士说，即使预计今年稍晚会有更多复工，但产能关闭效应将足以应对任何过多产量。

一家国营炼铝厂的高层说，供需情况将在2014年达到均衡。由于未获授权对媒体讲话，这位人士不愿具名。

官方数据显示，2014年1-5月中国原铝产量同比成长7.9%至959万吨。上年同期的同比增幅为8.2%。

SMM的Wang说，他预计今年产量将低于2,800万吨，低于他稍早时预估的2,830万吨。

该位国营炼铝厂高层说，第二季的铝需求比第一季高，也高于上年同期，因为有来自运输业的消费，而且出口也见成长。

山东省一家使用原铝生产半成品的大工厂，其公司高层说用于运输行业的产品销量上半年同比成长了30-40%。