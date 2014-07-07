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货币新闻 | 2014年 7月 7日 星期一 16:34 BJT

香港数据：截至6月底止外汇储备资产增至3,209亿美元--金管局

路透香港7月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周一公布，截至6月底止官方外汇储备资产为3,209亿美元，较5月底的3,202亿美元增7亿美元。

为数3,209亿美元的外汇储备资产总额，相当于香港流通货币的七倍多，约占港元货币供应M3的49%。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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