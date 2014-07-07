重发-中国外汇：央行口径新增外汇占款5月仅3.6亿，央行明显退出直接干预

(重发以修饰标题) 路透北京7月7日 - 中国人民银行最新数据显示，5月新增央行口径外汇占款仅3.61亿元 人民币，环比骤降99%。这就解释了同期全部金融机构新增外汇占款何以缩水，反映汇市供 求趋于均衡后，央行正在践行年初时有关退出直接干预的承诺。 4月新增央行口径外汇占款仅845.89亿元人民币。自去年8月以来，央行口径外汇占款增 长开始提速，并于今年1月时达到阶段性高点后回落，于5月创下11个月新低。 央行上月公布的5月全部金融机构新增外汇占款387亿元人民币，远低于前月的1,169亿 元，并创下去年8月以来最低水平。路透从该数据中扣减央行口径外汇占款，得出的商业银 行5月新增外汇占款近似值为383亿元，高于4月。 人民币兑美元即期汇率 自今年初创出6.0406元的历史高位后，就走出一波凌 厉贬值。3月中旬汇率扩波幅后，双向波动迹象更为明显，市场力量亦更为强大，并于4月30 日一度贬值至6.2676的逾18个月新低。 进入5月后，市场预期分化更为明显，企业避险需求提升，单边看升人民币的意愿减弱 ，贬值预期强劲，操作层面远期和即期的结汇均有减少、而购汇提升，使当月汇市供求趋于 均衡，监管层实则无需过多直接干预。 5月人民币汇率自低位稍做反弹后，在6.22-6.24元持续窄幅盘整，虽月底受分红购汇扰 动因素稍有贬值，但人民币兑美元整月仍累计升值0.19%，结束四个月连跌势头。而同期中 间价 则仍为贬值0.19%。 进入6月后，分红购汇的因素依然存在，但受人民币兑美元中间价整月累积升值0.71%带 动，加上外贸好转，人民币做多预期累积，人民币兑美元即期累积升值0.68%，为连续第二 个月保持升值，且市场的升值预期还在觉醒。 在中国现行外汇管理体制下，央行在外汇市场中扮演着事实上的最大交易对手方角色， 因此可以通过央行持有外汇资产的变化来观察它是否干预汇市。也就是说，如果央行外汇资 产没有变化或变化很小，汇市供求主要由市场自动出清，则可近似认为人民币汇率由市场来 决定。 下表为全口径新增外汇占款、央行口径新增外汇占款、路透测算的商业银行新增外汇占 款近似值（单位均为亿元人民币），以及当期末人民币兑美元中间价和即期汇率的环比升贬 值幅度： 时间 央行口径新 *商业银行 新增外汇 当月中间价 当月人民币即 增外汇占款 新增外汇 占款 环比升贬值 期升贬值幅度 占款（近 幅度 似值） 5月 3.61 383 387 -0.19% 0.19% 4月 845.89 323 1,169 -0.1% -0.67% 3月 1,741.26 151 1,891.97 -0.5% -1.19% 2月 1,192.53 90 1,282.46 -0.27% -1.38% 2014年1月 4,945.31 -572 4,373.66 -0.13% -0.10% 12月 2,233.42 495 2,728.80 0.58% 0.65% 11月 3,993.36 -14 3,979.48 0.16% 0.02% 10月 4,494.58 -79 4,416.02 0.09% 0.45% 9月 2,682.05 -1,418 1,263.62 0.37% -0.04% 8月 978.72 -706 273.20 0.13% 0.15% 7月 19.14 -264 -244.74 0.00% 0.14% 6月 -90.87 -321 -412.05 0.01% -0.05% 5月 1,012.88 -344 668.62 0.67% 0.50% 4月 2,843.43 100 2,943.55 0.77% 0.74% 3月 2,880.80 -518 2,363.02 0.14% 0.17% 2013年2月 3,037.55 -83 2,954.26 0.03% -0.04% 注：1. * 商业银行新增外汇占款=新增外汇占款-央行口径新增外汇占款 2. 数据来源为央行货币当局资产负债表、金融机构人民币信贷收支表和外汇交易 中心。（完） 更多数据细节，请点选央行网站(www.pbc.gov.cn) (发稿 李文科; 审校 黄凯)