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亚洲 | 2014年 7月 7日 星期一 16:02 BJT

重发-中国外汇：央行口径新增外汇占款5月仅3.6亿，央行明显退出直接干预

(重发以修饰标题)
    路透北京7月7日 - 中国人民银行最新数据显示，5月新增央行口径外汇占款仅3.61亿元
人民币，环比骤降99%。这就解释了同期全部金融机构新增外汇占款何以缩水，反映汇市供
求趋于均衡后，央行正在践行年初时有关退出直接干预的承诺。
    
    4月新增央行口径外汇占款仅845.89亿元人民币。自去年8月以来，央行口径外汇占款增
长开始提速，并于今年1月时达到阶段性高点后回落，于5月创下11个月新低。
    
    央行上月公布的5月全部金融机构新增外汇占款387亿元人民币，远低于前月的1,169亿
元，并创下去年8月以来最低水平。路透从该数据中扣减央行口径外汇占款，得出的商业银
行5月新增外汇占款近似值为383亿元，高于4月。
        
    人民币兑美元即期汇率 自今年初创出6.0406元的历史高位后，就走出一波凌
厉贬值。3月中旬汇率扩波幅后，双向波动迹象更为明显，市场力量亦更为强大，并于4月30
日一度贬值至6.2676的逾18个月新低。
    
    进入5月后，市场预期分化更为明显，企业避险需求提升，单边看升人民币的意愿减弱
，贬值预期强劲，操作层面远期和即期的结汇均有减少、而购汇提升，使当月汇市供求趋于
均衡，监管层实则无需过多直接干预。
    
    5月人民币汇率自低位稍做反弹后，在6.22-6.24元持续窄幅盘整，虽月底受分红购汇扰
动因素稍有贬值，但人民币兑美元整月仍累计升值0.19%，结束四个月连跌势头。而同期中
间价 则仍为贬值0.19%。
     
    进入6月后，分红购汇的因素依然存在，但受人民币兑美元中间价整月累积升值0.71%带
动，加上外贸好转，人民币做多预期累积，人民币兑美元即期累积升值0.68%，为连续第二
个月保持升值，且市场的升值预期还在觉醒。
        
    在中国现行外汇管理体制下，央行在外汇市场中扮演着事实上的最大交易对手方角色，
因此可以通过央行持有外汇资产的变化来观察它是否干预汇市。也就是说，如果央行外汇资
产没有变化或变化很小，汇市供求主要由市场自动出清，则可近似认为人民币汇率由市场来
决定。   
   
    下表为全口径新增外汇占款、央行口径新增外汇占款、路透测算的商业银行新增外汇占
款近似值（单位均为亿元人民币），以及当期末人民币兑美元中间价和即期汇率的环比升贬
值幅度：
    
    时间      央行口径新  *商业银行  新增外汇  当月中间价   当月人民币即
              增外汇占款  新增外汇     占款    环比升贬值   期升贬值幅度
                          占款（近                幅度      
                           似值）                           
     5月            3.61        383       387       -0.19%         0.19%
     4月          845.89        323  1,169           -0.1%        -0.67%
     3月        1,741.26        151  1,891.97        -0.5%        -1.19%
     2月        1,192.53         90  1,282.46       -0.27%        -1.38%
  2014年1月     4,945.31       -572  4,373.66       -0.13%        -0.10%
    12月        2,233.42        495  2,728.80        0.58%         0.65%
    11月        3,993.36        -14  3,979.48        0.16%         0.02%
    10月        4,494.58        -79  4,416.02        0.09%         0.45%
     9月        2,682.05     -1,418  1,263.62        0.37%        -0.04%
     8月          978.72       -706    273.20        0.13%         0.15%
     7月           19.14       -264   -244.74        0.00%         0.14%
     6月          -90.87       -321   -412.05        0.01%        -0.05%
     5月        1,012.88       -344    668.62        0.67%         0.50%
     4月        2,843.43        100  2,943.55        0.77%         0.74%
     3月        2,880.80       -518  2,363.02        0.14%         0.17%
  2013年2月     3,037.55        -83  2,954.26        0.03%        -0.04%
    
    注：1. * 商业银行新增外汇占款=新增外汇占款-央行口径新增外汇占款
        2. 数据来源为央行货币当局资产负债表、金融机构人民币信贷收支表和外汇交易
中心。（完）
    
    更多数据细节，请点选央行网站(www.pbc.gov.cn)

 (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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