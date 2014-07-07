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货币新闻 | 2014年 7月 7日 星期一 15:14 BJT

中国央行：继续实施稳健货币政策，灵活运用多种工具保持适度流动性

路透北京7月7日 - 中国央行周一强调，将继续实施稳健的货币政策，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长，改善和优化融资结构和信贷结构。

“当前我国经济运行仍处在合理区间，金融运行总体平稳，物价基本稳定，”央行网站刊登的货币政策委员会二季度例会新闻稿称，“经济金融结构开始出现积极变化。”

央行并指出，要继续深化金融体制改革，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。(完)

欲览详情，请点击央行网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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