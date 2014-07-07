《中国新债预测》国开行四期债需求料偏平稳，中短品种表现应仍略优

* 招标品种: 国开行第13、16、9和14期增发债
* 期限及金额上限：均为60亿元
* 招标时间: 1/3/5年：7月8日上午9:30-10:30
* 7年：7月8日上午9:30-11:10
* 受访人数: 8位(券商、银行)
* 预测区间:4.13%-4.25%；4.55%-4.68%；4.82%-4.95%；5.04%-5.15%
* 预测均值: 4.19%；4.64%；4.87%；5.09%
路透上海7月7日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发四期固息金融债。路透调查显示，午后农发行新债招标显示，市场情绪较上周趋于平稳，明日新债需求料稳定，因资金预期相对乐观，而基本面担忧仍为近期主要困扰因素，料明日中短品种表现应仍会略优于中长端。
“明天应该还是短的会好一点，5/7年会稍弱，因为资金面大家比较放心，但基本面担忧比较强。”上海一商业银行交易员称。
北京一大型券商交易员也表示，上周利空消息集中释放后，本周一级应能回归平稳，月初补缴存准压力度过后，资金价格有回落可能，带动短端需求，而中长端因上周已大幅上调，再上行的空间亦有限。
“再像上周(国开行10年品种)一样发在(招标区间)上限，应该是不太可能，需求应该会比较稳定。”他称。
国开行明日新债为今年第13、第16、第9和第14期增发债。1/3/5年债今日成交加权收益率 、 、 分别为4.1891%、4.5829%和4.8157%；七年期今日无成交，最新双边报价收益率 为5.15%/5.00%
银行间市场固息政策性金融债--国开行到期收益率曲线 中，1/3/5/7年最新收益率分别为4.2946%、4.7627%、4.9599%和5.1370%。
中国农业发展银行午后招标的四期固息增发债，中标收益率落在二级附近，且均录得中等偏高的投标倍数，显示上周利空消息集中消化后，目前一级新债市场需求初显稳定迹象。
银行间市场周一主要回购加权利率 隔夜与七天小幅上涨。交易员表示，本月初例行缴准日因适逢周六而顺延至今日，资金面略显扰动，在场内出资方相对稳定情况下，资金需求有所增多，致短期资金供给稍显紧俏，以隔夜品种为甚。
上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五和七年期为0.10%；各品种均无兑付手续费。
具体发行条款如下：
第9、13、14及16期增发债
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发行上限 均为60亿元
期限/计息方式 1/3/5/7年固息
招标时间 1/3/5年：7月8日上午9:30-10:30
7年：7月8日上午9:30-11:10
招标方式 1/3/5年：单一价格(荷兰式)
七年：多重价格（美国式）
缴款日 7月11日
起息日 1年：6月9日
3年：6月26日
5年：4月8日
7年：6月9日
分销期 7月9日-7月11日
上市日 1年：7月15日
3/5/7年：7月17日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------------------(完)
(发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)