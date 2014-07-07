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货币新闻 | 2014年 7月 7日 星期一 15:33 BJT

欧洲经济：央行6月刺激措施已出现明显效果--管委诺沃特尼

路透维也纳7月7日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一表示，欧洲央行上个月实施的刺激经济措施已开始奏效。

“在我们看来，6月5日的降息及措施已经出现明显效果，”他在奥地利央行半年一度金融稳定报告的记者会上表示。诺沃特尼为奥地利央行总裁。

他指出，对于欧洲及美国产能利用偏低情况，低利率无疑是适当的应对方法，但他也表示，仅靠货币政策无法解决经济成长低迷。(完) (编译 蔡美珍；审校 田建华)
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