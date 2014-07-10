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货币新闻 | 2014年 7月 10日 星期四 13:18 BJT

日本数据：6月消费者信心升至41.1，为连续第二个月上扬

内阁府上调对6月消费者信心指数的看法，指称正在回升。先前内阁府的评估为指数有好转迹象。

详细表格请点选内阁府官网

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(完) (编译 于春红/李婷仪 审校 龚芳)
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