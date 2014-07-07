中国货币市场：市场利率定价自律机制成员增至103家，NCD发行主体大扩容

路透上海7月7日 - 中国全国银行间同业拆借中心日前公告，在原有10家核心成员银行基础上，光大银行 等93家机构获得市场利率定价自律机制基础成员资格。这意味着，同业存单发行主体正式大幅扩容，利率市场化继续向前推进。

同业存单暂行办法规定，存款类金融机构发行同业存单应是市场利率定价自律机制成员单位。推出伊始时该机制仅有10家成员，包括工农中建交五大银行，招行、中信 、兴业和浦发 四家股份制银行，以及国开行 。

上海一银行交易员表示，多些机构参与报价，也有利于价格的发现，“自律机制，只要进了名单就可以发同业存单,利率市场化的一环吧。”

公告称，成为基础成员的机构，可申请参与上海银行间同业拆借利率(Shibor)和贷款基础利率(LPR)场外报价、发行同业存单等涉及市场基准利率培育的金融产品。

南京证券固定收益分析师杨浩认为，不成为上述机制成员就无法发行同业存单，这个范围扩大后，更多的机构参与报价，参与到基础利率的形成，也有利于市场利率发现。

“同业拆借对货币市场利率影响较大，此举核心应该还是促进基础利率的市场化。”他称。

今年以来，已有包括大型、股份制、地方性，以及外资行等22家银行发布同业存单发行计划，规模为12,180亿元。

市场利率定价自律机制2013年9月24日成立，是由金融机构组成的市场定价自律和协调机制，接受央行指导和监督管理分为基础成员和核心成员。

基础成员是指经合格审慎评估，符合财务硬约束条件和宏观审慎政策框架要求且经营较为稳健的金融机构。核心成员是指在基础成员中，经综合实力评估，系统重要性程度高、市场影响力大、自主定价能力强等综合实力显着的金融机构。

自律机制的主要职责包括制定上海银行间同业拆放利率(Shibor)、贷款基础利率(Loan Prime Rate，LPR)等市场基准利率报价规则，组织集中报价和发布，并对报价情况进行监督评估等。(完) (发稿 吴芳/李宏薇；审校)